Nome: Veronica

Cognome: Ferraro

Anno di nascita: 1987

Città: Milano

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Influencer

Chi è Veronica Ferraro

Nata a Milano nel 1987, Veronica Ferraro è una nota influencer e stilista. La prima a credere nel suo talento è stata Chiara Ferragni, che nei primi tempi di The Blonde Salad ha suggerito all’amica di aprire un proprio blog per diventare una fashion blogger.

Così nel 2010 è nato The Fashion Fruit, un chiaro riferimento al commestibile passion fruit. Al suo interno Veronica Ferraro parlava di moda e della sua quotidianità. Nel frattempo lavorava come commessa in un negozio di vestiti. In più occasioni Veronica ha indicato Chiara Ferragni come la sua maestra, dal momento che entrambe condividono la passione per la moda sin dalla giovanissima età.

Intervistata dal Messaggero, ha detto: “Per me è un po’ una mania. Sono convinta che ogni lavoro funzioni bene se c’è un pizzico di ossessione e sono arrivata fin qui grazie anche a questa”. Dopo le prime esperienze come fashion blogger, nel 2020 fonda Not After Ten, il suo primo brand di moda inizialmente destinato all’abbigliamento sportivo e successivamente esteso agli altri settori.

Vita privata

Nel 2012 Veronica Ferraro ha conosciuto il personal trainer Giorgio Merlino. I due si son sposati in Grecia, ma nel 2021 il loro matrimonio è finito e lui è volato a Los Angeles per lavoro.

Poco tempo dopo Veronica Ferraro ha iniziato una relazione con il cantautore e produttore Davide Simonetta. La loro storia è diventata ufficiale nel 2023, quando la coppia è uscita allo scoperto sui social. Nel marzo 2024 l’influencer annuncia di aver fatto ricorso alla fecondazione in vitro per poter avere un figlio, una decisione accolta con gioia dai suoi follower. “Spero davvero che il mio percorso possa far sentire meno sole le persone che hanno una storia simile alla mia”, ha scritto sui social.

