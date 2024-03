Dopo la presa di posizione di Fedez, ecco il commento di Chiara Ferragni sul Joker con le sue sembianze pubblicato sulla copertina di un settimanale per il numero uscito oggi, venerdì 8 marzo. L’influencer ha pubblicato un video nelle storie Instagram mentre si trova a New York per impegni di lavoro.

La replica di Chiara Ferragni sul Joker in copertina

Come detto in apertura, nelle storie Instagram Chiara Ferragni ha postato un video girato a New York, dove attualmente l’influencer si trova per motivi legati al suo lavoro. Mentre ringrazia i suoi follower per l’empatia e il sostegno, l’imprenditrice digitale dice:

“Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella bellissima cover che è stata fatta. Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse, però davvero mi aiutate tantissimo. Questa cosa non passa inosservata, perché mi state sempre vicino”.

Cosa ha detto Fedez

Mentre continuano a scorrere presunte indiscrezioni sulla altrettanto presunta crisi di coppia in casa Ferragnez, Fedez ha preso le difese della moglie in una serie di storie Instagram pubblicate giovedì 7 marzo. Nelle storie, il rapper ha puntato il dito contro il settimanale che ha pubblicato l’inchiesta su Chiara Ferragni con queste parole: “A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Attendo con ansia”.

Fedez si rivolgeva a Donato Ammaturo, editore de L’Espresso, riferendosi a un articolo pubblicato sul quotidiano online Domani il 14 luglio 2023. Per il momento non è nota una risposta da parte del periodico che oggi, ribadiamo, ha pubblicato l’inchiesta “Ferragni Spa, il lato oscuro di Chiara” scegliendo come copertina un’immagine dell’influencer truccata come la versione di Joker interpretata da Joaquin Phoenix.

Nel frattempo è giunta notizia che i legali di Chiara Ferragni avrebbero diffidato il settimanale.

