Sono ormai note le co-conduttrici di Sanremo 2023, 4 per 5 serate del Festival. Una di loro, infatti, calcherà il palco del Teatro Ariston di Sanremo per due serate.

Sarà Chiara Ferragni colei che aprirà e chiuderà la kermesse canora dedicata ai nuovi brani della scena italiana, affiancando Amadeus e Gianni Morandi nella serata inaugurale di martedì 7 febbraio e nella serata finale di sabato 11 febbraio.

Martedì 7 febbraio

Martedì 7 febbraio, delle co-conduttrici di Sanremo 2023 vedremo sul palco del Teatro Ariston Chiara Ferragni. Influencer ed imprenditrice digitale, la moglie di Fedez sarà al Festival per condurre la serata inaugurale della competizione canora, insieme ad Amadeus e a Gianni Morandi. Chiara Ferragni sarà sul palco dell’Ariston e presenterà alcuni dei cantanti in gara nella prima serata.

Mercoledì 8 febbraio

Mercoledì 8 febbraio, delle co-conduttrici di Sanremo 2023 ci sarà Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice televisiva sarà sul palco al fianco di Gianni Morandi e di Amadeus per gli annunci relativi ai cantanti in gara e per altri interventi.

Giovedì 9 febbraio

Giovedì 9 febbraio, delle co-conduttrici di Sanremo 2023 ci sarà Paola Egonu. La sportiva affiancherà Amadeus e Gianni Morandi e presenzierà per tutta la serata al fianco dei due condotti fissi. La campionessa di pallavolo sarà sul palco del Teatro Ariston per presentare alcuni dei cantanti in gara e per alcuni momenti speciali.

Venerdì 10 febbraio

Venerdì 10 febbraio, delle co-conduttrici di Sanremo 2023 vedremo l’attesa Chiara Francini. L’attrice calcherà il palco del Teatro Ariston di Sanremo per affiancare Amadeus e Gianni Morandi alla conduzione. Apprezzata per le sue doti comiche, sarà sicuramente una quarta serata all’insegna delle risate e del buon umore.

Sabato 11 febbraio

Torna all’Ariston Chiara Ferragni: sarà lei, nuovamente, la co-conduttrice della serata. Amadeus ha spiegato, infatti, che la Ferragni aprirà e chiuderà la kermesse canora: sarà sul palco nella serata di martedì 7 febbraio ma farà ritorno all’Ariston sabato 11 febbraio. Forse, con qualche sorpresa.