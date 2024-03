Chiara Ferragni dice tutta la verità sulla rottura con Fedez. L’influencer e imprenditrice digitale e il rapper si sono separati e, stando alle parole della donna, non si è per niente trattato di una decisione consensuale.

Emergono in rete nuovi dettagli a proposito della fine del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, dal quale sono nati anche due bambini: la coppia ha dato alla luce Leone e Vittoria. Adesso mamma e papà vivono in case diverse.

I motivi dietro alla rottura sono molteplici ma di chi è stata la decisione di prendere strade diverse? In rete, fino a qualche ora fa si dava per scontato che fosse una decisione di Chiara quella della separazione. Nuovi dettagli emergono tra i commenti sui social e a dire la verità è stata proprio la Ferragni. Stando a quanto emerso di recente, non sembra che sia stata lei l’artefice della sofferta decisione.

Si legge infatti in un commento scritto da Chiara Ferragni su Fedez: “Purtroppo non è una mia scelta”, parole che lasciano intravedere che lei in realtà abbia solo subito una decisione presa da altri. E da chi se non dall’ormai ex marito rapper?

Nel rispondere ad un commento di un utente che osservava l’assenza di Fedez nei contenuti social di Chiara, la Ferragni ha commentato in questo modo lasciando intendere che lei abbia solo dovuto accettare una decisione presa per lei e per la famiglia dall’ex marito. Sarebbe dunque stato Fedez a decidere per la drastica rottura del vincolo matrimoniale e a trasferirsi in un’altra abitazione successivamente.