Il Commissario Ricciardi 2 arriverà solo a marzo: Rai1 ha deciso di far slittare ancora la data d’uscita della nuova stagione della fiction con Lino Guanciale. Il motivo? La rete ammiraglia darà la precedenza a Fiori Sopra L’Inferno su Rai1, probabilmente per cavalcare l’assenza di Elena Sofia Ricci in Che Dio ci Aiuti 7, attualmente in onda al giovedì sera.

Il debutto de Il Commissario Ricciardi 2 era previsto a gennaio 2023, poi rimando a febbraio. Stando a quanto si apprende, la seconda stagione ha ora una nuova data d’uscita: il 6 marzo, occupando la fascia oraria del lunedì sera, quindi al posto di Fiori Sopra L’Inferno, che sarà trasmesso dal 13 al 27 febbraio.

Una mossa dell’azienda di Viale Mazzini che permetterà di vedere Elena Sofia Ricci ancora per un po’ in tv, in attesa del suo ritorno in Che Dio ci Aiuti 7 (in teoria negli ultimi episodi). Un’incursione del suo personaggio, Suor Angela, c’è già stata nella quarta puntata di giovedì 2 febbraio.

Inoltre, l’attrice presenterà la sua nuova fiction Fiori Sopra L’Inferno in una delle serate di Sanremo 2023. Fiori sopra l’inferno è tratta dall’omonimo romanzo thriller di Ilaria Tuti. Elena Sofia Ricci interpreta Teresa Battaglia, esperta in profiler di serial killer. “Una donna che ha passato qualche inferno personale e, per questo motivo, appare ruvida, graffiante”, ha raccontato in un’intervista di giugno dello scorso anno a TV Sorrisi e Canzoni.

Lino Guanciale è reduce dalla conclusione de La Porta Rossa, serie di successo di Rai2 che, giunta alla terza stagione, ha chiuso i battenti con un finale soddisfacente. Resta ancora incerto, invece, il destino di Sopravvissuti, serie di Rai1 che, seppur innovativa, non ha prodotto i risultati sperati e si teme per la seconda stagione (così come per Noi – La Serie).

