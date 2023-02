Quartaa puntata di Che Dio ci Aiuti 7, in onda giovedì 2 febbraio su Rai1. I rapporti tra Azzurra e Suor Teresa sono ancora tesi, specialmente quando la novizia sospetta che la nuova arrivata potrebbe nasconde un segreto. Sarà davvero così? Intanto Sara ed Emiliano si avvicinano ancora.

Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo stasera, nella quarta puntata di Che Dio ci Aiuti 7.

Si comincia con l’episodio 7×07 dal titolo L’amore ti cambia, di cui vi riportiamo la sinossi:

Azzurra è convinta che Suor Teresa nasconda qualcosa. Indagando, incrocia una sua conoscenza. Ludovica va a Roma con Cate per trovare un documento scomparso che potrebbe aiutare sua madre. Emiliano è ‘costretto’ a invitare Sara a una cena di gala, dove non tutto andrà come previsto.

A seguire, l‘episodio 7×08 intitolato Le orme dei padri:

Emiliano e Sara si sono avvicinati e ora lei è tormentata da sogni in cui immagina di baciarlo. Non è che Emiliano le piace? Intanto lo psichiatra è alle prese con un test del QI, ma il risultato non è quello sperato. Azzurra cerca di distrarlo, coinvolgendolo in un’indagine su un suo ex allievo. L’arrivo dei genitori mette Cate in crisi, non essendo loro a conoscenza della sua mancata accettazione al conservatorio. Anche Ludovica deve fare i conti con il suo rapporto con la madre: ha sempre cercato di assomigliarle ma ora inizia a dubitare che sia stata la scelta giusta.