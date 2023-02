Il Nutella Day ricorre oggi 5 febbraio e gli amanti della rinomata crema alla nocciola non potranno fare a meno di sottolineare la ricorrenza in qualche chat WhatsApp, magari facendo ricorso alle numerosissime GIF animate in cui il prodotto dolciario è protagonista. Non proprio tutti sono a conoscenza delle modalità con le quali richiamare proprio queste soluzioni nelle conversazioni singole e di gruppo ed è dunque opportuno riportare qualche utile dritta al riguardo.

Prima di soffermarsi sulla ricerca delle GIF WhatsApp dedicate alla giornata attuale, è giusto ricordare perché e come nasce il Nutella Day. A differenza di quanto si possa pensare, la “festività” non è nata come iniziativa promozionale e di marketing del brand Ferrero. Piuttosto, nel 2005, la blogger americana Sara Rosso aveva pensato di istituire una giornata dedicata alla sua crema preferita. L’iniziativa ebbe subito successo e anche risonanza mondiale tanto che poi, nel 2015, è stata proprio Ferreo ad acquisire i diritti per il Nutella Day, accentrando le iniziative ufficiali intorno al suo prodotto di punta.

Tornando alle GIF WhatsApp con le quali si potrà festeggiare proprio il Nutella Day, come è possibile ritrovarle all’interno di WhatsApp? Chiunque è invitato a recarsi nella scheda delle emoji, la stessa che contiene (in basso) anche l’icona di accesso agli adesivi e appunto alle GIF. Selezionata quest’ultima opzione, basterà semplicemente andare sull’icona della lente di ingrandimento per una ricerca e digitare nella barra proposta la semplice parola “Nutella”. Le proposte animate interne al servizio di messaggistica sono numerosissime e anche molto varie tra loro, tra brevissimi estratti di film o anche solo disegni super colorati. Alla selezione della GIF preferita appunto, sarà possibile anche associare una didascalia di accompagnamento, scrivendo un testo con la tastiera.

Per quanto le GIF animate per festeggiare il Nutella Day siano numerosissime, va invece chiarito che non esistono pacchetti ufficiali in app di emoji dedicate alla crema di nocciole e neppure adesivi dello stesso tema. Per questi ultimi, magari, bisognerà attendere le prossime edizioni della ricorrenza.

Continua a leggere su optimagazine.com