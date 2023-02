Fiorello a Sanremo 2023 per il Dopofestival, ma il programma che farà seguito alla diretta del Festival avrà un nome diverso e riprenderà lo show mattutino in onda su Rai2. Si chiamerà Viva Rai2 Viva Sanremo di Notte e andrà in onda su Rai1. Lo annuncia Fiorello stesso al tg1 delle 20.00 di venerdì 3 febbraio, in collegamento insieme ad Amadeus, seppur da due location diverse.

Fiorello spiega che, dal momento che va in onda alle 7 del mattino con Viva Rai2, ha dovuto pensare a qualcosa per seguire il Festival. In caso contrario, vista la sveglia di buon’ora, non sarebbe riuscito a seguire tutte le serate fino alla fine, considerando anche la presenza di ben 28 cantanti in gara. L’idea allora è stata quella di spostare il programma e di cambiare anche canale.

Il Dopofestival di Sanremo 2023 di fatto ci sarà, anche se con un nome diverso. La guida sarà quella di Fiorello, ed andrà in onda dopo la serata sanremese, in diretta.

“Tutto nasce dal mio amore per il Festival, facendo un programma alle 7 di mattina non avrei potuto vederlo il Festival. Allora ho pensato: come posso fare? Ho trovato un’idea: fare Viva Rai2 subito dopo la puntata. Appena finisce Sanremo, mi dai la linea e vado in diretta di notte, su Rai1, dopo il Festival”, dice al tg1.

Viva Rai2 Viva Sanremo di Notte il nome del programma che prevederà anche interventi da parte di Amadeus e, presumibilmente, apparizioni degli artisti in gara al Festival.

La serata sanremese sul primo canale Rai, dunque, si allunga. Non solo la serata fiume ufficiale, da martedì a sabato, ma anche uno spazio Dopofestival a cura di Fiorello che non sarà in loco ma in diretta da Roma.