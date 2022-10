Ornella Vanoni si è rotta un femore ed è costretta a rinviare il tour. La cantante milanese stava per partire per il suo tour che avrebbe avuto inizio dal 10 novembre a Firenze al Tuscany Hall, ma un incidente ha fatto slittare il calendario.

Ornella Vanoni si è rotta un femore

La cantante, secondo una nota stampa, ha messo un piede in una buca ed è caduta, procurandosi una frattura al femore. Ecco il suo messaggio:

“I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi. Cari saluti”.

In un’altra nota stampa leggiamo:

“In seguito all’infortunio ha dovuto subire un intervento che l’ha costretta a un periodo di riposo da cui, però, si è ripresa tornando già al lavoro”.

Come sta Ornella Vanoni e quando ripartirà il tour

Come specifica la nota stampa, Ornella Vanoni è dunque già tornata al lavoro per prepararsi al tour. Le date del mese di novembre, dunque, slittano a nuova data che verrà comunicata in una prossima nota.

Per il momento è dato sapere che le date di Firenze (10 novembre), Bologna (14 novembre), Torino (23 novembre) e Genova (30 novembre) verranno recuperate nel 2023. Il tour Le Donne E La Musica ripartirà il 3 dicembre dal Teatro Geox di Padova.

Ornella Vanoni sta bene, quindi. Il suo ultimo album è Unica, pubblicato nel 2021 e che contiene il singolo Una Lacrima Nel Pianto scritto da Francesco Gabbani. A 88 anni Ornella Vanoni ha ancora tanta forza per affrontare il palco e portare al suo pubblico la sua meravigliosa musica e la sua splendida voce.

Continua a leggere su optimagazine.com