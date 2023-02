Elena Sofia Ricci a Sanremo 2023 non solo presenterà la sua nuova fiction Fiori Sopra l’Inferno, ma canterà anche. “Il mio all’Ariston sarà un omaggio alle donne”, ha anticipato l’attrice a Rtl 102.5 News.

Elena Sofia Ricci, dopo l’addio a Che Dio ci Aiuti, sarà ospite della prima serata del Festival di Sanremo. Per combattere la paura da palcoscenico, l’interprete di Suor Angela ha svelato “un rito propiziatorio” che è anche un omaggio al suo primo maestro, Mario Scaccia, ha raccontato nella trasmissione Trend & Celebrities.

“Il palco dell’Ariston è particolarmente insidioso, ma sono tranquilla perché stavolta sarò lì per presentare Fiori sopra l’inferno, questo film a tre parti che partirà dal 13 febbraio”, ha spiegato nel corso della stessa intervista. “Sono sostenuta da Amadeus e Gianni Morandi che sono due persone meravigliose e amici, sono serena. Certo, c’è la scalinata da affrontare”.

Come brano di entrata, Elena Sofia Ricci a Sanremo 2023 ha scelto Combattente di Fiorella Mannoia. “Un brano in linea con il personaggio di Teresa Battaglia che interpreto in ‘Fiori sopra l’inferno’ e anche con me”, ha motivato così la sua decisione.

Fiori sopra l’inferno è la nuova fiction di Rai1 che andrà in onda in tre serate, ed è tratta dall’omonimo romanzo thriller di Ilaria Tuti. Elena Sofia Ricci interpreta Teresa Battaglia, esperta in profiler di serial killer. “Una donna che ha passato qualche inferno personale e, per questo motivo, appare ruvida, graffiante”, ha raccontato in un’intervista di giugno dello scorso anno a TV Sorrisi e Canzoni.

“Abituata a scandagliare nella profondità degli abissi umani alla ricerca di mostri, dovrà fare i conti con i suoi, di mostri. Il diabete, di cui soffre il suo corpo, e i primi sintomi del morbo di Alzheimer che offuscano la sua mente, la sua memoria. Fragilità che la rendono ancora più dura…”

