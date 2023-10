Pierpaolo Spollon non ci sarà in Che Dio ci Aiuti 8. Dopo due stagioni in una delle fiction più amate, l’attore ha confermato che il suo personaggio non farà più parte del cast.

Avevamo lasciato Azzurra prendere i voti e diventare quindi ufficialmente una suora; il momento particolare ha visto anche il ritorno di Suor Angela (Elena Sofia Ricci). In Che Dio ci Aiuti 8, il personaggio di Francesca Chillemi sarà quindi una suora a tutti gli effetti.

Il personaggio di Azzurra sarà di nuovo protagonista assoluta delle trame di Che Dio ci Aiuti, e al suo fianco ritroveremo anche Suor Teresa (l’attrice Fiorenza Pieri), new entry della settima stagione.

Dopo presunte voci a proposito di un suo ritorno, Spollon ha invece ufficializzato il suo addio. Stando alle sue parole, rilasciate in un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, il suo personaggio ha terminato il suo corso. “E’ ormai esaurito”, ha affermato. Ciò non vuol dire che non rivedremo più Emiliano: infatti non chiude definitivamente la porta alla fiction: “Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarò tra i protagonisti”.

Come già indicavamo, il percorso del suo personaggio sembra essersi concluso dopo aver trovato la famiglia che desiderava al fianco della giovane estetista Sara e del piccolo Elia (di conseguenza non rivedremo neanche loro due).

Al momento, Francesca Chillemi rappresenta l’unica certezza dell’ottava stagione. Ci sentiamo di affiancarle anche Fiorenza Pieri e Valeria Fabrizi (nei panni di Suor Costanza, personaggio già ridimensionato nella passata stagione). Sembra quindi che nell’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti avremo un cast del tutto rinnovato con nuove ragazze nel convento? E’ ancora presto per dirlo.

Che Dio ci Aiuti 8 non arriverà su Rai1 prima del 2024. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che potete recuperare tutti gli episodi su RaiPlay.

Continua a leggere su optimagazine.com.