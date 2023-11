Sono iniziate le riprese di Fiori Sopra L’Inferno 2. Elena Sofia Ricci torna sul set per girare la seconda stagione dell’apprezzata fiction di Rai1.

Dopo l’ottimo esordio, all’inizio del 2023, la rete ammiraglia ha confermato un nuovo ciclo di puntate.

Tratta dal romanzo di Ilaria Tuti, Fiori Sopra L’Inferno racconta la storia di Teresa Battaglia, una profiler a caccia di un pericoloso thriller e di una malattia che incombe. La donna giunge in un paesino di montagna insieme alla sua piccola ma fidata squadra, con l’unica eccezione di Massimo Marini, un giovane ispettore alle prime armi.

Il suo lavoro consiste nel tracciare il profilo psicologico e comportamentale dei criminali. In questo luogo si aggira un assassino formidabile che Teresa vuole studiare e analizzare con cura affinché le autorità riescano a catturarlo prima che commetta altri omicidi. Dotata di grande esperienza, la profiler deve fare anche i conti con i primi sintomi dell’Alzheimer e il suo intuito è a rischio a causa dei primi buchi di memoria.

Un personaggio molto diverso dall’esuberante Suor Angela, suo alter ego televisivo per undici anni grazie all’amata fiction Che Dio ci Aiuti. Fiction che ha deciso di lasciare dopo sette stagioni. Salvo apparizioni fugaci, Elena Sofia Ricci ha abbandonato il ruolo che la legava dal 2011 per dedicarsi ad altro.

Le riprese di Fiori Sopra L’Inferno 2 proseguiranno per tutto il mese di dicembre. I ciak si svolgeranno in Friuli-Venezia Giulia. La serie è ambientata in Resia ma si gira soprattutto in Valcanale, tra i comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna.

La messa in onda di Fiori Sopra L’Inferno 2 potrebbe esserci già nel corso del 2024, quindi a un anno dal lancio della fiction. Non è ancora chiaro quanti episodi ci saranno, probabilmente tre o quattro come la prima stagione.

