Chi effettua spesso la condivisione di file WhatsApp troverà estremamente interessante quanto bolle in pentola nel servizio di messaggistica. Già nel recente passato, in riferimento alla beta per Android 2.22.13.6, è stato fatto notare come la dimensione massima di un contenuto da inoltrare in chat è stata aumentata. La novità odierna riguarda la presenza di un alert predisposto per permettere a chiunque di beneficiare della nuova possibilità.

Il plus per i file condivisi

La notizia già nota è che chi aggiorna l’applicazione di messaggistica alla sua ultima versione beta potrà procedere all’inoltro di un file di dimensioni massime fino a 2 GB. Considerando che l’opzione poteva anche essere passata inosservata ai più, gli sviluppatori hanno pensato ad un banner/alert come avviso relativo a questa funzione. Come visibile nell’immagine all’inizio di questo articolo, nel momento in cui si tenterà di inoltrare un documento, ecco che un pop-up informerà l’utente finale della specifica opzione.

La notizia dell’alert relativo alla condivisione di file è stata fornita dall’informatore WABetaInfo attraverso il suo blog. Quanto appena visto in via sperimentale per la versione Android del servizio di messaggistica dovrebbe, in effetti, essere proposto ben presto anche per gli iPhone. Nel frattempo, non resta che da attendere che la fase di test si concluda per vedere l’implementazione delle novità in via definjitiva per tutti.

L’ultimissima novità per la condivisione di file WhatsApp si aggiunge ad un gran numero di altri cambiamenti attesi nelle prossime settimane e pure nei mesi a venire di questo 2023. Tra queste, ci sarà la possibilità di condividere foto nella loro qualità originale, i vocali utilizzati come stati personali al pari delle immagini e nuove funzioni multi-dispositivo per utilizzare lo stesso account su telefoni diversi.

