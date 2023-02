Occorre analizzare il significato della Candelora 2023, in vista di una ricorrenza in programma domani 2 febbraio. Dopo aver trattato il tema due anni fa con un primo approfondimento sul nostro sito, occorre tornare sull’argomento, anche perché in tanti stanno cercando il famoso proverbio che da sempre accompagna un appuntamento simile. Insomma, vediamo come stanno le cose, in modo da arrivare preparati alla festività di domani, individuando una serie di temi correlati che possono fare la differenza per la nostra cultura.

Analizziamo il significato della Candelora 2023: riscontri sul proverbio e data fissata in Italia

Andiamo per gradi e concentriamoci in primo luogo sul proverbio che accompagna questa data: “Se c’è sole a Candelora, dell’inverno semo fòra, ma se piove o tira vento, de l’inverno semo dentro“. Appare chiaro il significato della Candelora, ma soprattutto della citazione appena riportata, in quanto da tantissimo tempo si pensa che le condizioni climatiche del 2 febbraio ci dicano molto su quello che ci aspetta nel corso delle prossime settimane. Insomma, una sorta di riferimento che ci indicherà la strada a medio termine sotto questo punto di vista.

Per quanto riguarda il significato della Candelora 2023, l’appuntamento si riferisce alla benedizione di ceri e candele nelle chiese. Per farvela breve, si tratta di un rito che simboleggia anche la luce e l’uscita dalle tenebre cioè dall’inverno. Aspetto, questo, che spiega bene anche il proverbio citato in precedenza. Non a caso, stiamo parlando di una ricorrenza molto importante soprattutto nelle civiltà rurali, per le questioni climatiche menzionate e per come questi fattori condizionano la vita di tutti i giorni.

Insomma, tutto pronto per il 2 febbraio, avendo ormai compreso anche il significato della Candelora 2023 secondo quanto raccolto nel corso delle ultime ore in Italia.