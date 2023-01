Si torna a parlare molto in questo periodo del significato di ergastolo ostativo, trattandosi di una misura concepita un po’ di anni fa per indurre i boss a collaborare con la Giustizia una volta avvenuto l’arresto. Come si può facilmente immaginare, il tema è diventato caldo in settimana, dopo l’ufficializzazione dell’arresto di Matteo Messina Denaro, visto che la medesima situazione del passato si potrebbe ripresentare una volta che il diretto interessato avrà a che fare in modo diretto con gli inquirenti. Proviamo ad analizzare più da vicino la questione che si è venuta a configurare.

Analizziamo più da vicino il significato di ergastolo ostativo dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro

Un altro aspetto da valutare, dunque, dopo i primi approfondimenti su questa storia portati alla vostra attenzione di recente con altri articoli. Analizzare il significato di ergastolo ostativo e contestualizzarlo al recente arresto di Matteo Messina Denaro, vuol dire considerare il bivio davanti al quale si trovano questi personaggi. Da un lato, infatti, possono scegliere di restare fedeli a Cosa Nostra e pagarne tutte le conseguenze del caso, senza fornire alcuna informazione utile agli inquirenti. Dall’altro, c’è l’approccio opposto, quello che scongiura l’ipotesi del cosiddetto “fine pena mai“.

In alternativa, il condannato per gravi reati di mafia può decidere dunque di collaborare con lo Stato e dare il via in questo modo a quello che viene definito un vero e proprio processo di ravvedimento previsto dalla Costituzione. Non sempre si arriva a sconti di pena, ma possono essere concessi permessi premio nel caso in cui la persona dovesse dimostrare di non aver più alcun legame con la criminalità organizzata. Dunque, nel primo caso si pratica un carcere più duro, con l’intento di indurre queste persone a parlare.

Anche con Matteo Messina Denaro è possibile che il significato di ergastolo ostativo possa diventare nuovamente attuale qui in Italia.

Continua a leggere su optimagazine.com