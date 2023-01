Non la sentivamo da tempo, ma oggi 16 gennaio è tornata di moda una parola tanto diffusa soprattutto negli anni ’90 in Italia, visto che in tanti si chiedono quale sia il significato di latitante. Come sempre avviene quando un tema diventa improvvisamente attuale, stando anche a quanto osservato pochi giorni fa con il lancio del libro Spare, nel momento in cui accadono determinati c’è la corsa improvvisa all’approfondimento ed il caso di Matteo Messina Denaro certo non rappresenta un’eccezione sotto questo punto di vista. Ad esempio, in tanti ora sono cercano anche la sua foto e notizie sull’età del boss.

Analizziamo meglio il significato di latitante con Messina Denaro arrestato, oltre ai dettagli su età e foto del boss

Andiamo con ordine, partendo proprio dal significato di latitante. Già, perché Matteo Messina Denaro era cercato da quasi 30 anni, subito dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, dove persero la vita rispettivamente Falcone e Borsellino. Ultimo capo di un certo spessore ancora in circolazione, è accusato anche delle bombe fatte esplodere in quel periodo a Milano, Roma e Firenze. Detto questo, il latitante è colui che, grazie a nascondigli e camuffamenti di vario tipo, vive nascosto per sottrarsi agli arresti delle Forze dell’Ordine.

Subito dopo l’arresto, avvenuto presso la Clinica La Maddalena a Palermo, dove Matteo Messina Denaro si stava sottoponendo a controlli periodici, il latitante è stato trasferito presso una località segreta. Ad inizio articolo, invece, trovate l’unica foto che è stata resa pubblica per ora dalle stesse Forze dell’Ordine subito dopo l’arresto. Si tratta di una pagina storica molto importante per la giustizia italiana, simile a quella che portò anni fa all’arresto di Riina.

Quanto all’età, oltre ad approfondire il significato di latitante, ricordiamo che il boss ha 60 anni, con Matteo Messina Denaro arrestato dopo aver fatto perdere le sue tracce a 31 anni.

