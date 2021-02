Oggi 2 febbraio è la Festa della Candelora 2021, che fondamentalmente celebra la presentazione di Gesù al tempio di Gerusalemme a distanza di quaranta giorni dalla sua nascita (questo è il significato religioso della ricorrenza, che ha però anche radici precristiane e valenze legate a vecchi proverbi). Ogni primogenito del popolo ebraico veniva offerto a Dio, ragion per cui i genitori erano chiamati a riscattarlo. In quel frangente San Simeone il Vecchio vide in Gesù il Messia, affermando che sarebbe stata la luce in grado di illuminare il popolo (da cui la liturgia cattolica con la benedizione delle candele, come simbolo del Cristo, re della luce).

Il riscatto del primogenito era accompagnato da un’altra cerimonia, quella della purificazione della madre. Maria non ne aveva bisogno, ma accosentì comunque in segno di umiltà e di obbedienza alle prescrizioni ebraiche. Per questo motivo, la Festa della Candelora, fino al Concilio Vaticano II, era nota anche come ‘Purificazione della Beata Vergine Maria’.

Il 2 febbraio, comunque, assume anche il significato simbolico della fine dell’inverno, che spalancava le porte all’inizio della primavera, periodo dell’anno sicuramente caratterizzato da più luce diurna (sia per il miglioramento del clima che per l’allungarsi delle giornate). La fine dell’inverno dava il via ad un nuovo ciclo di vita per i raccolti, e da qui i proverbi che associavano le condizioni metereologiche del giorno della Candelora alle temperature prossime, per regolarsi su quanto ancora sarebbe durato il freddo invernale. Tra i proverbi più famosi, questo a seguire: “Se c’è sole a Candelora / dell’inverno semo fòra / ma se piove o tira vento / de l’inverno semo dentro“, di cui esistono diverse versioni regionali, ma restando invariato il significato originale. Speriamo di aver fatto luce sul significato della Festa della Candelora 2021 di oggi 2 febbraio, restando a disposizione per qualsiasi domanda.