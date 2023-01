Black Out Vite Sospese vince negli ascolti e regala ad Alessandro Preziosi, e al resto del cast, un’importante vittoria contro il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha provato a schierare l’armata Onestini, con tanto di polemica, ma non è servito a molto contro la supremazia delle fiction Rai e, in particolare, dei protagonisti di questa nuova avventura sulla neve, ma come è andata la serata?

Black Out Vite Sospese ha portato a casa, almeno per ora, i complimenti del pubblico a casa e un ottimo risultato in termini di ascolti segnando il 21% di share con 4.137.000 telespettatori subito seguita dal Grande Fratello Vip che, nonostante la lunga messa in onda, si è fermato al 19%, ma come andrà avanti adesso la situazione?

Coloro che hanno seguito la fiction ieri sera hanno notato subito alcune similitudini con la sfortunata Sopravvissuti. La fiction con Lino Guanciale era partita poco sotto il 20% di share per poi assestarsi cinque punti sotto decretandone così l’insuccesso che, forse, andando in onda su Rai2, non sarebbe arrivato. Black Out Vite Sospese ha dalla sua parte una trama più intensa ma, soprattutto, più leggibile da parte del pubblico ‘classico’ di Rai1 e questo promette bene. A dare conferma del successo di Alessandro Preziosi e i suoi, però, saranno proprio gli ascolti di questa sera quando Black Out sarà di nuovo in onda con la seconda puntata.

A quel punto gli ascolti premieranno ancora la fiction e lo sforzo produttivo che è stato fatto oppure dovremo segnare un altro flop per mamma Rai? Lo scopriremo solo domani mattina quando i risultati sveleranno l’andamento della serata di oggi, 24 gennaio, quando la fiction andrà allo scontro con il film Storia di una ladra di libri, in onda su Canale5, districandosi tra Boomerissima e Le Iene Show.