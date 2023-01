Finalmente è giunta la conferma del rimborso DAZN per i clienti TIMVISION impattati dalle serie difficoltà di visione lo scorso 4 gennaio, in occasione delle partite di ripresa del Campionato di Serie A Inter-Napoli e Udinese-Empoli. In un primo momento, come riportato anche sulle nostre pagine, gli utenti specifici sembravano non essere interessati dall’indennizzo. Eppure, proprio in queste ore, TIM ha iniziato ad inviare ai suoi clienti una comunicazione al riguardo nel weekend ancora in corso.

I clienti diretti DAZN hanno saputo subito di poter beneficiare di un indennizzo a seguito del down accorso proprio per le partite già menzionate ad inizio mese. Chi usufruisce del pacchetto Calcio e Sport attraverso l’operatore TIM invece, è rimasto grosso modo in un limbo per diverse settimane. Per fortuna, ora c’è stata la comunicazione da parte di DAZN a TIM appunto dei ristori, naturalmente per i soli utenti realmente impattati dal down. Le condizioni di indennizzo sono identiche a quelle già note: si riceverà un’importo pari ad un quarto del costo del pacchetto mensile.

Proprio per quanto appena riportato, il rimborso DAZN per i clienti TIMVISION sarà di 7,50 euro nella gran maggioranza dei casi. L’importo dipenderà dall’attuale costo mensile del servizio per ogni singola utenza ma verrà riferito attraverso la comunicazione ufficiale dell’operatore. La cifra sarà accreditata sul metodo di pagamento utilizzato per DAZN appunto: occhio dunque a verificare movimenti in entrata su conti e carte proprietarie di qui ai prossimi giorni. Una tempistica per la transazione non è stata ancora comunicata ma per l’indennizzo i tempi dovrebbero essere maturi oramai.

Per dovere di cronaca, nella comunicazione relativa al rimborso DAZN è stato anche chiarito come, alla fine, il disservizio dei primi di gennaio non sia stato causato dalla stessa DAZN ma da un partner globale esterno incaricato della distribuzione del traffico sui diversi server (CDN). Per fortuna poi, per l’occasione del down, tutti i problemi sono rientrati in una quindicina di minuti, almeno per la maggior parte dei clienti.

