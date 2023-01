Sarebbe dovuto tutto rientrare nelle scorse ore eppure Libero Mail non funziona ancora per un gran numero di utenti e dunque la casella di posta non è accessibile dalla notte compresa tra domenica e lunedì scorso. Esattamente come sta capitando anche a Virgilio Mail interessata anch’essa da un gravissimo down in questa ultima parte del mese, il servizio è in fase di ripristino ma molto lentamente. ItaliaOnLine, provider delle specifiche caselle, ha chiarito che i lavori sono in fase di ultimazione e che i più dovranno portare pazienza al massimo per qualche ora ancora in questo weekend in pieno svolgimento.

A chi Libero Mail non funziona ancora e ha assoluta necessità di ritornare in possesso della propria casella di posta, oltre che aspettare, potrebbe tornare utile contattare l’assistenza preposta al servizio. Purtroppo non esiste un numero verde di supporto ma è possibile chiedere comunque aiuto attraverso questa pagina ufficiale dedicata alle richieste. Per formulare la propria richiesta bisognerà effettuare il login: se l’utenza già in uso non dovesse andar bene, il consiglio della piattaforma è di crearne una ex novo.

Visto che Libero Mail non funziona per il sesto giorno consecutivo per un gran numero di italiani, c’è la speranza che venga stabilito un rimborso come risarcimento del servizio essenziale non reso? La stessa ItaliaOnLine, nelle FAQ relative al grosso down e presenti sui suoi canali di comunicazione, ha affermato che al termine del ripristino totale di tutte le funzioni si riserverà il tempo per una riflessione su un probabile indennizzo. Nulla per il momento è stato stabilito tuttavia.

Un ultimo ma non meno importante chiarimento è assolutamente doveroso: anche se Libero Mail ancora non funziona, ItaliaOnLine non sta inviando ai clienti impattati alcun SMS per la riattivazione della propria casella di posta. Eventuali alert in arrivo sui telefoni non sono altro che tentativi di phishing, dunque truffe acclarate con il solo tentativo di rubare preziosi dati personali a malcapitate vittime. Per questo motivo, in caso di ricezione di un messaggio di questo tipo, non si dovrà fare altro che ignorarlo e cestinarlo, senza dargli alcun seguito.

