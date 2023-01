Per quanto abbastanza rinomata, l’app TheFork (ma soprattutto le sue infinite potenzialità) potrebbero non essere note a tutti. Per gli amanti della buona cucina nei ristoranti di tutta Italia ma anche di quelli all’estero, lo strumento è assolutamente essenziale e non dovrebbe mai mancare all’interno del proprio smartphone.

Download e funzionamento

Chi vorrà affidarsi a TheFork per i suoi pranzi e cene vicino casa o anche in viaggio, potrà farlo senza alcuna esitazione. L’applicazione è scaricabile sia per iPhone da App Store Apple, sia per Android da Play Store. La funzionalità principale dello strumento resta quella della prenotazione di un tavolo presso oltre 12000 ristoranti (e 65000 partner) in molti paesi del mondo, e dunque non solo in Italia. Attualmente, infatti, il servizio è disponibile anche in Olanda, Belgio, Portogallo, Brasile, Svezia, Danimarca, Australia, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e Uruguay. Chi utilizza TheFork potrà beneficiare di sconti vantaggiosi sul prezzo finale del servizio reso, con ribassi fino al 50% sul prezzo del conto finale.

La scelta del locale perfetto è semplicissima con l’app TheFork. Si può effettuare una ricerca manuale (ad esempio per il nome della struttura preferita) o lasciarsi guidare dalla selezione ottenuta sulla base della vicinanza dal luogo in cui ci si trova (attivando la geolocalizzazione). Ogni scheda relativa ad una soluzione contiene un gran numero di informazioni che la riguardano: in primis, il prezzo medio per un pasto ma anche tutta l’offerta del menù e i consigli dello chef. Naturalmente ci si può anche avvalere delle recensioni di altri clienti per la propria decisioni e godersi delle folte gallerie di immagini che immortalano i piatti proposti.

Una volta individuata la propria destinazione, sarà ancora più semplice prenotare, indicando il giorno e l’orario in cui ci si presenterà, insieme al numero di persone per il tavolo. La conferma dal ristoratore arriverà in tempi brevissimi. Va anche considerato che, sempre attraverso lo strumento, sarà sempre accessibile una cronologia delle prenotazioni effettuate nel tempo, come promemoria utili o semplicemente come reminder di esperienza culinarie già vissute.

Oltre alla scontistica garantita al momento della prenotazione, chi usa l’app TheFork conosce bene i benefici del sistema YUMS ossia quello che potremmo definire il programma fedeltà del servizio. Ad ogni prenotazione si guadagnano 100 YUMS, in pratica dei punti. Una volta raggiunta la quota di 1000 o 2000 YUMS si ottengono rispettivamente 20 e 50 euro di sconto. I ribassi potranno essere utilizzati nei ristoranti aderenti al programma. Altre occasioni per accumulare punti saranno la prima prenotazione (1.000 YUMS) o anche l’iscrizione sull’app di qualche amico invitato appositamente (500 YUMS).

Tra le ultime funzionalità di TheFork c’è anche quella denominata TheForkPay. Si tratta di uno spazio di pagamento comune e sicuro interno all’app. Si potranno pagare appunto conti collettivi, selezionando l’importo pro-capite e invitando all’operazione anche amici non iscritti già al servizio.

Usabilità

L’estrema semplicità dell’interfaccia dell’app TheFork la rende uno strumento molto funzionale. Il layout non differisce molto da quello di Tripadvisor che. nel recente 2014, ha acquistato il servizio. L’iscrizione del proprio account può avvenire attraverso la classica registrazione ex novo o anche attraverso un semplice account Google. Tra le informazioni utili disponibili attraverso l’app ci sono anche quelle relative alla Guida Michelin del corrente anno e ancora una selezione di ristoranti al top per il mese di riferimento. Insomma, gli amanti del buon cibo, ma anche del risparmio, non potranno che beneficiare di ogni singolo aspetto dello strumento per ottime esperienza a tavola e conviviali.

