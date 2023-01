Non aspettiamoci una vera rivoluzione dal prossimo aggiornamento software Apple iOS 17. Le prime indiscrezioni sulla prossima fatica software vanno tutte in questa direzione e non possono essere di certo sottovalutate. Una nuova fonte, nelle ultime ore, ha confermato una simile prospettiva non tralasciando, tuttavia, quelle che dovrebbero essere le prossime novità comunque previste dagli sviluppatori.

Obiettivi cardine del prossimo aggiornamento Apple saranno la stabilità e l’efficienza. Piuttosto che pensare ad un vero e proprio stravolgimento dell’esperienza software, gli sviluppatori stanno lavorando affinché gli utenti possano beneficiare di un update funzionale, performante e del tutto sgombro di errori. I tempi del primo lancio dell’aggiornamento sono ancora lunghi: non vedremo infatti la prima release beta per gli sviluppatori prima di giugno, ossia nel corso della tradizionale conferenza WWDC.

L’aspetto del prossimo iOS 17 non dovrebbe essere dunque così dissimile a quello dall’attuale iOS 16 ma resta da dire che alcune novità per app proprietarie e funzioni non potranno di certo mancare. Sempre secondo le ultime indiscrezioni, si danno per certe alcune modifiche all’app Music. Quello che differirò rispetto al passato sarà probabilmente il menù di navigazione. Allo stesso modo si prevede che cambierà anche l’app Mail in riferimento ai Promemoria e alla gestione dei dei fIle. Altri cambiamenti meno importanti dovrebbero anche riguardare l’app Fitness e Wallet ma anche l’app Home e Dov’è.

Ancora, sempre sul versante delle novità per iOS 17, sembra data per scontata l’introduzione di una nuova app per supportare l’ auricolare AR/VR. Quest’ultima potrebbe prendere spunto su quanto fatto per l’app Watch, magari con un numero maggiore di funzioni. Difficile avere per il momento dei dettagli più specifici al riguardo ma questi potranno venire fuori nelle prossime settimane.

Dopo la sua certa lunga fase di sperimentazione durante i mesi estivi, l’aggiornamento iOS 17 non mancherà di essere lanciato in via definitiva per tutti nel mese di settembre prossimo, al momento dell’uscita dei prossimi iPhone 15.

