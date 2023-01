C’è una nuova ed improvvisa disponibilità per la PS5 questa mattina su Amazon, a prezzi tutto sommato accessibili per coloro che sono interessati ai vari bundle concepiti dagli store online. Dunque, dopo aver fatto il punto della situazione su GameStop, come avete osservato con un articolo pubblicato non molto tempo fa all’interno del nostro sito, questa mattina occorre focalizzarsi su un pacchetto che forse non ci conduce ai prezzi di listino dei singoli prodotti. Tuttavia, ci stiamo avvicinando a livelli di costo più umani per pubblico rispetto a quanto registrato negli ultimi due anni.

Nuova disponibilità immediata per la PS5 su Amazon oggi: focalizziamoci sul nuovo bundle

Su quali basi si parla di ulteriore disponibilità immediata per la PS5 all’interno dello store Amazon oggi? Un po’ a sorpresa, nella mattinata di giovedì è stato lanciato il nuovo bundle che prevede al suo interno la console, più un gioco molto apprezzato qui in Italia come God of War Ragnarok. Il tutto, con un costo complessivo per gli utenti pari a 619 euro. Troverete il box per procedere con l’acquisto qui di seguito, fermo restando il fatto che il bundle potrebbe finire sold out nel giro di pochi minuti.

Del resto, gli appassionati che nel nostro Paese apprezzano il titolo in questione non sono pochi, senza contare che sarà possibile ricevere la PS5 con il bundle descritto questa mattina nel giro di 24 ore circa. In attesa di una sforbiciata ulteriore al prezzo che ci faccia avvicinare maggiormente a quello di listino, bisogna far presente che dovrebbe trattarsi della versione con DVD e non di quella digitale. Insomma, diversi aspetti che dobbiamo prendere in esame questa mattina prima di procedere con l’ordine.

Staremo a vedere come andranno le cose in termini di disponibilità PS5 qui in Italia nelle prossime settimane.