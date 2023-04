Vi piace dilettarvi in attività videoludiche serie? Abbiamo pensato per voi ad una guida dei 5 migliori giochi PS5 attualmente in offerta su Amazon. Si tratta di classici senza tempo, di cui avrete senz’altro già sentito parlare, ma che proponiamo quest’oggi a chi ha da poco acquistato la propria console di gioco.

Uncharted: Raccolta L’Eredità dei ladri

La nuova versione remastered fa girare perfettamente le specifiche tecniche di PS5, con grafica e prestazioni ottimizzate per garantire il massimo dell’immersività e la migliore esperienza di gioco possibile. Potrete calarvi nei panni di Nathan Drake e Chloe Frazer per vivere le loro avventure per il mondo in cerca di reliquie ed usanze perdute. Il prezzo è di 19,90 euro.

Spider-Man Miles Morales

Il titolo vi offre la possibilità di calarvi nelle vesti di Miles Morales, il nuovo protagonista, allievo di Peter Parker, chiamato ad apprendere velocemente a gestire i suoi poteri per trasformarsi nella sua versione di Spider- Man e difendere la città da New York dalle minacce che la insidiano. Il prezzo è di 29,98 euro.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Tra i 5 migliori giochi PS5 attualmente in offerta su Amazon non poteva proprio mancare questo titolo, un open-world dalla grafica pazzesca per quanto concerne le ambientazioni realistiche. Le dinamiche videoludiche, come potrete vedere, sono davvero uniche: dovrete combattere come Samurai o come Spettro e migliorare le vostre tecniche di battaglia con le nuove armi a disposizione. Il prezzo è di 39,98 euro.

Gran Turismo 7 – Standard Edition

Conosciamo tutti benissimo questo titolo, che non ha bisogno di presentazioni: oltre 420 vetture a disposizione in Brand Central e nel concessionario di macchine usate fin dal primo giorno. Il livello di dettaglio è veramente altissimo; potrete misurare le vostre abilità al volante su più di 90 circuiti diversi, compresi quelli classici della storia di GT, tra l’altro in condizioni climatiche dinamiche. Il prezzo è di 49,98 euro.

The Last of Us Parte I

Anche questo è un grande classico, che non stiamo qui ad introdurvi noi. La grafica si presenta molto migliorata per sfruttare al massimo le caratteristiche tecniche di PS5. L’esperienza di gioco è rimasta quella originale nella sua struttura globale, seppur impreziosita da effetti di luce realistici, ambientazioni con maggiori dettagli e scenari rivisitati in ottica next-gen. Il prezzo è di 59,98 euro.

