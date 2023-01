Probabilmente è stata messa la parola fine ai problemi di disponibilità PS5 degli ultimi 2 anni. In molti avranno notato, nelle ultime settimane, una maggiore presenza di scorte della console di casa Sony sugli store online ma anche nei negozi fisici. Ora è la stessa PlayStation Italia a confermare un nuovo corso delle cose per il dispositivo che non sarà più introvabile come in passato.

In un post ufficiale pubblicato oggi 30 gennaio, Isabelle Tomatis (Vice President, Brand, Hardware and Peripherals, SIE della Sony) conferma che chiunque troverà più facile acquistare una PS5 d’ora in poi. Il ringraziamento va ai numerosissimi fan del prodotto sparsi in tutto il mondo: in tanti hanno affrontato questi due anni di penuria di scorte con molta pazienza ma ora le cose sono cambiate. Per mesi Sony ha potuto rispondere alla copiosa domanda di unità con un’offerta non adeguata ma i problemi di produzione sembrerebbero ora del tutto superati.

Il bel traguardo di non avere più particolari limiti nella disponibilità PS5 è stato festeggiato con lo spot presente alla fine di questo articolo. In quest’ultimo sono presenti moltissimi riferimenti ai numerosi titoli già garantiti per la console, lasciando presagire anche le infinite novità e potenzialità del futuro. Chiunque potrà godersi già i mondi di God of War Ragnarök, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e Returnal. All’orizzonte poi ci sono Assassin’s Creed Mirage, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4: Remake e Street Fighter 6 ma anche espansioni per Destiny 2: Lightfall e Horizon Forbidden West: Burning Shores. Il piatto è davvero ricco e dunque i fan della console Sony saranno ben felici di sapere di non avere più limiti futuri per ottenere la loro PS5 ed entrare nella sua specifica community mondiale.

