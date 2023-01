Finalmente c’è nuova disponibilità PS5 da GameStop da questo lunedì 23 gennaio. La vendita non si lega a nessuna diretta Twitch ma sul sito del rivenditore, in pronta consegna, c’è la console tanto ricercata inclusa in un bundle abbastanza conveniente. Insomma, giunti a fine mese, l’occasione è davvero propizia per chi cerca ancora di ottenere la sua unità dopo un tempo di attesa davvero importante.

Visitando il sito GameStop in queste prime ore di lunedì, nella parte alta della Home, comparirà il riferimento alla nuova disponibilità PS5 e il collegamento alla pagina prodotto in vendita. Le condizioni di acquisto sono le seguenti: com’è nella prassi del noto e-commerce specializzato in gaming, la console non viene proposta da sola ma in un pacchetto contenente un gioco e alcuni accessori utili per le sessioni di gioco. La spesa complessiva da affrontare sarà di 699,98 euro complessivi.

Cosa comprende l’ultimo pacchetto con protagonista la PlayStation 5? Intanto va detto che la console è quella nella versione standard edition con lettore interno per i titoli. In abbinamento alla console, c’è il gioco più richiesto degli ultimi mesi, almeno dagli appassionati di calcio: FIFA 23. Anora, sempre il bundle in offerta a partire da oggi 23 gennaio, c’è il controller wireless DualSense, le cuffie Headset Raptor – RG H200 e le custodie di protezione Thumb Grips BigBen in un numero di 6 pezzi. Il valore complessivo di tutto quanto appena descritto supererebbe i 700 euro ma la vendita attuale prevede un esborso non maggiore ai 699 euro.

La disponibilità PS5 alle condizioni appena raccontate presso GameStop è naturalmente legata al numero di scorte di cui può avvalersi il negozio online. Queste ultime non è stato meglio precisato ma i potenziali acquirenti farebbero bene a non attendere molto per la transazione. In ogni momento e senza alcun preavviso, la vendita potrebbe essere chiusa.

