Superati ormai del tutto i problemi di disponibilità PS5, si moltiplicano le iniziative per comprare l’ultima console di casa Sony. Presso il rivenditore specializzato GameStop ora è possibile anche farsi valutare console usate per accumulare credito di acquisto per il nuovo hardware. Le condizioni sono diverse, in riferimento ai modelli restituiti e di seguito queste verranno tutte dettagliate.

Prima di passare nello specifico alle condizioni del programma trade-in, va solo chiarito quanto segue: le console per il ritiro devono essere integre, funzionanti, non manomesse in alcun modo e naturalmente complete di controller originali e di cavi. Portare indietro la confezione di vendita non è essenziale ma preferibile, questo è chiaro.

Si parte dalla valutazione delle più vecchie console sempre di casa Sony in vista dell’acquisto di una nuova PS5: per la PS4 saranno conferiti 130 euro mentre per la PS4 Slim 150 euro. I due modelli garantiscono un valore maggiore di credito rispetto a quanto previsto per controparte dei dispositivi Microsoft. Il programma trade-in riguarda infatti anche coloro che posseggono una console Xbox. Il valore di una Xbox One usata è di 70 euro e al contrario, nel caso di una Xbox One S, l’importo restituito sarà pari a 90 euro.

Il programma di valutazione non si ferma solo alle console di casa Sony e Microsoft e dunque ai modelli su indicati. Anche chi possiede una Nintendo Switch può richiedere la valutazione del suo usato e dunque beneficiare di un credito utile per poter acquistare la nuova PS5. Chi porterà presso il rivenditore la sua Nintendo Switch otterrà addirittura 160 euro di credito (dunque una somma anche superiore a quella per PS4). Sempre per i possessori di soluzioni Nintendo, chi possiede ancora una Switch Lite potrà beneficiare di una cifra pure utile di 90 euro, in vista dell’acquisto della nuova PS5.

