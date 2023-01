Il finale de La Porta Rossa 3 non verrà lasciato aperto: tutte le storyline verranno quindi chiuse. Questo è ciò che ha lasciato intendere Gabriella Pession, nel corso di un’intervista con Nuovo TV.

L’interprete di Anna Mayer ha dichiarato di essere soddisfatta per il percorso svolto dal suo personaggio e per come si è evoluta la storia. E poi ha aggiunto come la fiction di Rai2 si chiuderà con il finale de La Porta Rossa 3, in onda mercoledì 1° febbraio:

Credo che ogni cosa abbia un inizio e una fine. Si tratta dell’evoluzione naturale e perfetta di un racconto che si chiuderà in maniera organica e non stiracchiata.

E pensare che all’inizio La Porta Rossa era stata concepita in maniera diversa. Così ha spiegato la Pession: “Immaginate che in origine si pensava a una sola stagione.” Per fortuna gli ascolti e l’affetto del pubblico hanno convinto gli autori a ripensarci.

Il successo de La Porta Rossa è dovuto anche all’ottimo cast e alla grande alchimia tra i due protagonisti, Gabriella Pession e Lino Guanciale. Ormai si conoscono da diversi anni, e l’attrice ha parlato del rapporto speciale che li lega:

Lino Guanciale è diventato un fratello per me in questi anni. Sul set siamo stati sempre molto complici e solidali l’uno nei confronti dell’altra. Quando giocavamo a carte, invece, eravamo sempre in competizione. In quei frangenti Lino tira fuori una ‘cazzimma’ che non potete immaginare.

Il finale de La Porta Rossa 3 è atteso su Rai2 per mercoledì 1° febbraio. Stasera, invece, va in onda la penultima puntata in cui un messaggio vocale inviato la notte del blackout sembra cambiare ogni prospettiva nelle piste di indagine di Anna e rimette in discussione il già difficile rapporto tra Vanessa e Cagliostro. Filip, preoccupato dalle stranezze di Vanessa, si riavvicina al suo mondo, mentre Paoletto usa Andrea per ottenere informazioni sulla compagna Stella, che sembra essere scomparsa nel nulla.

