La terza puntata de La Porta Rossa 3 farà scoprire ad Anna una sconvolgente verità su Cagliostro, mentre i rapporti tra quest’ultimo e Vanessa sembrano compressi. Va in onda stasera, mercoledì 25 gennaio, un nuovo appuntamento con la fiction di Rai2, ormai giunta alla conclusione.

In questa terza e ultima stagione, sono passati tre anni dagli eventi in cui Vanessa ha impedito a Cagliostro di oltrepassare la Porta Rossa. Non avendo mai compreso la sua scelta, il commissario fantasma ha troncato ogni rapporto con lei, vagando per Trieste in assoluta solitudine. Cagliostro, però, non si è mai staccato dalla moglie Anna, né dalla figlioletta Vanessa.

Di seguito le anticipazioni della terza puntata de La Porta Rossa 3.

Nell’episodio 3×05, un messaggio vocale inviato la notte del blackout sembra cambiare ogni prospettiva nelle piste di indagine di Anna e rimette in discussione il già difficile rapporto tra Vanessa e Cagliostro. Filip, preoccupato dalle stranezze di Vanessa, si riavvicina al suo mondo, mentre Paoletto usa Andrea per ottenere informazioni sulla compagna Stella, che sembra essere scomparsa nel nulla.

Nell’episodio 3×06, la verità su Stella sconvolge Paoletto, che nel frattempo è impegnato con la sua squadra nel pedinamento dei criminali responsabili del blackout. La notte di Halloween riserverà molte sorprese per tutti. Una delle quali drammatica e irreversibile.

Nel cast de La Porta Rossa 3 ritroviamo: Gabriella Pessione nei panni di Anna Mayer; Lino Guanciale nel ruolo di Leonardo Cagliostro; Valentina Romani è Vanessa Rosic; Cecilia Dazzi è Eleonora; Gaetano Bruno è Paoletto; Elena Radonicich è Stella Mariani; Pierpaolo Spollon è Filip; Carmine Recano è Federico Testa.

New entry di stagione: Katia Greco è l’ispettrice Cristina Barbieri; Eugenio Krilov è Andrea Donda, il fratellastro di Stella; Nicola Pannelli è il Professor Gabriele Braida, il misterioso mentore di Vanessa al Centro studi di Parapsicologia; Giulia Sangiorgi è Ksenja; Paolo Mazzarelli interpreta Luka Levani; Roberto Zibetti è l’imprenditore Ludovico Muric.

L’appuntamento con la terza puntata de La Porta Rossa 3 su Rai2 è alle 21:30.

