Bloccare un contatto WhatsApp su iPhone diventa un’operazione necessaria in molti casi. A volte si ha la necessità di proteggersi o semplicemente allontanarsi da persona nota, altre invece da qualche sconosciuto non sempre con buone intenzioni. La procedura in questa direzione è stata appena semplificata per i melafonini in beta testing, come comunicato n queste ore dall’informatore WABetaInfo.

L’aggiornamento 2.23.2.10 beta di WhatsApp per Android aveva già introdotto delle semplificazioni per bloccare un contatto e ora le stesse implementazioni riguardano gli utenti con iPhone che partecipano al programma sperimentale e che hanno scaricato l’update iOS 23.2.0.71 via TestFlight.

Per bloccare un contatto WhatsApp su iPhone ora esistono 3 scorciatoie diverse. Come visibile anche nell’immagine di apertura articolo, la prima strada è presente sotto l’anteprima della chat, la seconda è interna alle opzioni della conversazione e la terza infine ora viene mostrata quando si riceve un messaggio da un contatto sconosciuto con il quale non si è mai avuto un confronto in passato. Insomma, le alternative sono diverse, tutte valide e pure estremamente semplici. L’aspetto molto interessante è anche un altro: nel momento in cui si decide di effettuare un blocco, il sistema chiederà pure se si desidera segnalare il contatto, inoltrando gli ultimi 5 messaggi al team di moderazione del servizio di messaggistica. In questo modo, si potrà dare il proprio contributo per sventare truffe o inibire i comportamenti poco leciti di individui non certo apprezzabili.

Così come è stato già per gli Android, anche le ultime novità in beta per gli iPhone sono ancora in sperimentazione e la loro implementazione definitiva potrebbe ancora essere lontana. Ad ogni modo, nel corso del prosieguo di questo 2023, proprio le preziose funzioni di scorciatoia dovrebbero essere implementate per tutti, senza alcuna distinzione di OS mobile di riferimento.

