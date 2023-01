Ci sono problemi con Virgilio Mail molto seri oggi in questo lunedì 23 gennaio. Il servizio di posta elettronica non funziona almeno dalla mezzanotte ed è praticamente impossibile accedere al proprio profilo per le comuni operazioni con i messaggi personali. Cerchiamo di capire l’entità del disservizio che sembrerebbe essere abbastanza grave e forse neanche così facilmente risolvibile.

I primissimi problemi con Virgilio Mail si sono verificati in piena notte e dunque all’alba di questo lunedì di fine gennaio. Poi, a partire dalle ore 8 di questa mattina, le segnalazioni di errori di accesso e di anomalie si sono moltiplicate. La cosa non stupisce affatto, visto il sicuro tentativo di molti di verificare la propria casella di posta elettronica alla ripresa della settimana lavorativa e non solo. Ebbene, nonostante i numerosi tentativi effettuati, ecco che la fase di login ha restituito sempre schermata bianca o l’alert di mancata comunicazione con il server di posta appunto.

La situazione appare grave su tutti i fronti: sia che si tenti l’accesso da browser o anche da app (per iPhone come per i dispositivi Android), c’è da dire che i problemi con Virgilio Mail si presentano identici e sempre gravi. Va anche riferito quanto segue: sempre da questa notte, si è registrato anche un serissimo down del servizio di posta elettronica Libero Mail e la curva delle anomalie sono praticamente identiche per i due provider.

Proprio perché i problemi con Virgilio Mail si presentano da ore, è davvero difficile credere che il disservizio non sia abbastanza grave. Mancano all’appello riscontri ufficiali sul perché siano in corso anomalie così diffuse per la posta elettronica ma saranno di certo in pieno svolgimento dei lavori di manutenzione e ripristino per permettere a tutti i possessori di una casella mail di avere a disposizione il loro account. Eventuali aggiornamenti sulle anomalie odierne non mancheranno di essere comunicati in questo approfondimento.

