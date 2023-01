Non ha avuto probabilmente la risonanza e lo spazio che meritava la cosiddetta Release Candidate di iOS 16.3, a conti fatti l’ultima versione non definitiva dell’aggiornamento destinato a vedere la luce nel corso della prossima settimana. A dirla tutta, nei giorni scorsi abbiamo affrontato parzialmente l’argomento con un altro articolo, senza parlare più di tanto di date e di orari, quanto di alcuni problemi che finalmente dovremmo metterci alle spalle qualora negli ultimi si sia deciso di procedere con l’acquisto di un iPhone 14 Pro.

Alcuni riscontri extra sulla Release Candidate di iOS 16.3: aggiornamento sempre più vicino all’uscita

Quali sono le certezze dalle quali possiamo partire analizzando le specifiche del nuovo aggiornamento? Fondamentalmente, la Release Candidate di iOS 16.3 non ci presenta sorprese rispetto alle anticipazioni degli ultimi tempi. Le novità gravitano attorno alla possibilità di utilizzare chiavi di sicurezza fisiche per proteggere gli ID Apple, senza dimenticare la possibilità di consultare tutorial utili per comprendere una volta per tutte come sfruttare le funzionalità di Handoff tra iPhone e HomePod.

Segnalata anche la disponibilità di un nuovo sfondo Unity, concepito come forma di tributo alla storia della comunità nera in occasione del Black History Month, senza tralasciare le problematiche risolte per iPhone 14 Pro con le fastidiose linee orizzontali post sblocco del device. Rest da capire, come sempre, quale sarà il vero impatto del nuovo aggiornamento iOS 16.3 sulla durata della batteria dei vari iPhone compatibili.

Inutile dire che per nutrire certezze sotto questo punto di vista dovremo attendere almeno una decina di giorni, mentre la data di uscita di iOS 16.3 dovrebbe essere fissata nello scorcio iniziale della prossima settimana. Vi faremo sapere, in ogni caso, qualora dovessero venire alla luce ulteriori elementi di analisi sul nuovo aggiornamento di Apple per il pubblico.

