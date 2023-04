La serie tv di Twilight ci sarà! Dopo aver annunciato l’adattamento televisivo dei romanzi di Harry Potter da parte di HBO Max, arriva la replica di Lionsgate Television.

Secondo quanto riportano diverse fonti, la saga letteraria di Stephenie Meyer è nella fase di sviluppo iniziale. Sinead Daly, che ha lavorato per Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves, Dirk Gently’s Holistic Detective Agency e The Get Down, avrà il compito di scrivere la sceneggiatura della serie tv di Twilight.

Non è ancora chiaro se sarà un adattamento dei libri originali, oppure un’altra versione. Al momento, il progetto è in fase embrionale, e non c’è nessuna rete o piattaforma di streaming interessata.

Questo poiché le fonti affermano che lo studio, che controlla i diritti del franchise, prevede di guidare lo sviluppo del progetto prima di comprare i diritti dei romanzi originali. Non c’è ancora una tempistica che prevede quando la serie di Twilight verrà distribuita ai potenziali acquirenti.

Stando alle indiscrezioni, la stessa autrice Stephenie Meyer dovrebbe essere coinvolta nell’adattamento televisivo. Wyck Godfrey e l’ex co-presidente della Lionsgate Motion Picture Group, Erik Feig, che durante il suo mandato alla Summit Entertainment hanno acquistato i diritti della serie di libri di Twilight, si occuperanno della produzione esecutiva della potenziale serie tv.

Il franchise cinematografico, uscito al cinema tra il 2008 e il 2012, ha visto protagonisti Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. I cinque film in totale hanno incassato più di 3,4 miliardi di dollari in tutto il mondo.

L’annuncio della serie tv di Twilight giunge a sei anni dall’uscita al cinema di Breaking Dawn: Parte 2, film che ha concluso l’adattamento cinematografico della saga letteraria.

E’ pur vero che attualmente non c’è nessun network interessato alla serie tv, ma sembra che la Lionsgate si stia muovendo per cercarne uno.

Continua a leggere su optimagazine.com.