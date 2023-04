La serie tv di Harry Potter diventa realtà: HBO Max ha dato il via libera alla produzione del progetto televisivo basato sui romanzi di JR Rowling.

Stando ai primi dettagli, lo show è descritto come un “adattamento fedele” di ciascuno dei sette libri di Harry Potter. Si pensa già a una durata decennale – anche se è da chiarire se si intende 10 stagioni o solamente che la serie tv andrà in onda nell’arco di 10 anni.

“Ogni stagione sarà fedele ai libri originali e porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale”, ha detto la HBO Max in una nota stampa divulgata ai media americani.

“Siamo lieti di offrire al pubblico l’opportunità di scoprire Hogwarts in un modo completamente nuovo”, ha aggiunto il boss di HBO Casey Bloys. “Harry Potter è un fenomeno culturale ed è chiaro che c’è un amore e una sete così duraturi per il mondo magico. In collaborazione con Warner Bros. Television e JK Rowling, questa nuova serie Max Original si tufferà in profondità in ciascuno dei libri iconici che i fan hanno continuato ad apprezzare per tutti questi anni.”

La scrittrice Rowling sarà coinvolta in qualità di produttrice esecutiva della serie, mentre David Heyman – che ha contribuito a produrre tutti e otto i film di Harry Potter – è in trattative per entrare a far parte come produttore esecutivo.

Le avventure di Harry Potter sono già state trasportate sullo schermo in 8 film (con l’ultimo libro diviso in due parti), usciti al cinema tra il 2001 e il 2011.

Le pellicole hanno avuto un successo planetario e hanno lanciato al cinema gli allora giovani protagonisti: Daniel Radcliff, Emma Watson e Rupert Grint. I film vengono annualmente riproposti sulle reti italiane, raccogliendo davanti allo schermo sempre ottimi ascolti nella prima serata.

