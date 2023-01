In tanti si chiedono quando gioca Sinner in vista del secondo turno agli Australian Open appena iniziati. La stella del nostro tennis ha mostrato subito una buona condizione e concedendo appena 6 game ad Edmund e si appresta ad affrontare un avversario potenzialmente insidioso come Etcheverry. Inutile dire che questo torneo, più di qualsiasi altro, ci presenti orari improbabili per tutti coloro che hanno necessità di alzarsi presto al mattino. Pur non presentandoci il tabellone un match attraente come quello con Alvarez, al contrario di quanto avvenuto appena pochi mesi fa, ci sono comunque spunti interessanti anche in questa fase.

Capiamo quando gioca Sinner contro Etcheverry agli Australian Open verso il secondo turno

Con questi presupposti, occorre capire quando gioca Sinner contro Etcheverry agli Australian Open. Il tabellone è ancora in fase di definizione, visto che tanti incontri del primo turno sono ancora in corso, o devono essere disputati, ragion per cui al momento è impossibile fornire certezze agli appassionati. Di sicuro, il match avrà luogo la notte tra martedì e mercoledì, forse attorno alle 4 del mattino volendo forzare qualche supposizione a proposito dello start ufficiale.

Come guardare la sfida? Se da un lato l’evento non sarà visibile gratuitamente, allo stesso tempo la possibilità di sintonizzarsi su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (quest’ultimo dedicato a tennisti e tenniste italiane), aprendo molte possibilità a tutti. In primo luogo, ci si può connettere a Discovery+, nella sezione Eurosport Player, oltre all’accesso a DAZN che prevede una sezione specifica per gli appassionati. Allo stesso tempo, i due canali saranno visibili per gli abbonati Sky sintonizzandosi sul 210 e 211.

Dunque, tanta scelta per coloro che stanno cercando il modo per essere sempre sul pezzo. Ora, comunque, sappiamo anche quando gioca Sinner, con alcuni spunti di massima per il pubblico.

