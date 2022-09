Tutto pronto per l’attesissimo match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, incontro valido per i quarti di finale dell’US Open 2022 di tennis. Il Major nordamericano si tratta del quarto ed ultimo Slam di quest’anno. Dopo aver sconfitto il tedesco Daniel Altmaier, gli statunitensi Christopher Eubanks, Brandon Nakashima e Ilya Ivashka (incontro vinto al quinto set dopo ben 3 ore e 48 minuti). Adesso l’altoatesino (testa di serie n° 11) si troverà di fronte il giovane e talentuoso spagnolo (numero 3 del seeding), che, invece, ha battuto Sebastian Baez, Federico Coria, Jenson Brooksby e Marin Cilic. I due tennisti si sfideranno nel loro quarto confronto e l’azzurro è in vantaggio per 2-1. A questo punto, andiamo a scoprire insieme la data, l’orario e dove vedere la super sfida in diretta tv e streaming.

Il match Sinner-Alcaraz sarà trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport 1 (canale 210), che è possibile trovare sia sulla piattaforma satellitare Sky sia in quelle live streaming, tra cui Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW. L’incontro è il secondo in programma a partire dalle ore 01.00 italiane, precisamente nella notte tra mercoledì 7 settembre e giovedì 8 settembre, presso l’Arthur Ashe Stadium. Per quanto riguarda i precedenti tra l’azzurro e lo spagnolo ci sono quattro precedenti ed il bilancio è in perfetto equilibrio con due vittorie ognuno.

Sinner, inoltre, è reduce da due vittorie ottenute di recente nel 2022 ed entrambe a luglio. Infatti, il primo successo è arrivato a Wimbledon (al quarto turno su erba) con il punteggio di 6-1; 6-4; 6-7; 6-3 e poi in finale a Umago (in finale su terra battuta) con 6-7; 6-1; 6-1. Sul cemento indoor, invece, vi un solo precedente in cui Alcaraz ha battuto Jannik a Parigi-Bercy nel 2021 (al secondo turno) con il punteggio di 7-6; 7-5.

Continua a leggere su optimagazine.com