Ci sono nuovi dubbi sulla funzione di rilevamento incidenti degli iPhone 14 perché (di fatto) imperfetta. Come già evidenziato nel recente passato, ci sono troppi casi in cui dai melafonini di ultima generazione stanno partendo delle chiamate di emergenza automatiche per qualche problema accorso ai proprietari dei telefono. Tutto ciò sta accadendo soprattutto nelle località sciistiche degli Stati Uniti, cerchiamo di capire bene come e il perché.

Un rapporto rilasciato dal New York Post rileva che la Greene County di New York e la Carbon County della Pennsylvania hanno registrato un gravoso aumento di false chiamate dalle stazioni sciistiche locali proprio a causa del rilevamento degli incidenti. Anche se la funzione dovrebbe entrare di scena solo dopo un grave incidente automobilistico per chiamare automaticamente i servizi di emergenza quando l’utente non risponde, in realtà la stessa opzione si attiverebbe quando sciatori e appassionati di snowboarding sarebbero protagonisti di cadute ben meno gravi.

Il rapporto già citato fa riferimento alle località del turismo invernale del Colorado, Minnesota , Utah e British Columbia e Canada. Gli operatori che rispondono al numero di emergenza si lamentano, giustamente, della perdita di tempo rappresentata dalle false chiamate di aiuto in arrivo nelle centrali. Queste ultime possono anche causare la perdita di tempo prezioso per lo svolgimento di vere emergenze ed è per questo che si richiede uno sforzo ad Apple per evitare una situazione di questo tipo.

Il rilevamento degli incidenti, oltre che sugli iPhone 14, è abilitato anche sugli Apple Watch della Series 8, Ultra e SE di seconda generazione. Apple dovrà prendere in seria considerazione le proteste degli operatori di emergenza. La funzione, in realtà utilissima, non può rendersi protagonista di disguidi così seri che potrebbero intaccare fortemente le operazioni di soccorso reali. Per il momento, l’azienda di Cupertino sembrerebbe essere intenta a raccogliere il maggior numero possibile di riscontri tecnici al riguardo.

Continua a leggere su optimagazine.com