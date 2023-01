Casa Gigante di Deddy è disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 13 gennaio. Verrà presentato ad Amici di Maria De Filippi nella puntata del 15 gennaio: l’ex allievo torna a casa per cantare per la prima volta in TV il suo nuovo brano.

Casa Gigante è stato prodotto da Okgiorgio, collaboratore storico dei Pinguini Tattici Nucleari. Il ritorno di Deddy in radio è accompagnato da un’iniziativa unica che coinvolgerà le città più importanti della penisola. In 5 città italiane infatti si svolgeranno delle street performance a supporto del rilascio del brano; saranno Napoli, Roma, Bologna, Milano e Torino ad accogliere una “casa” mobile.

“La “casa gigante” che immagino non ha pareti, è ricca di ricordi, di domande che rincorrono risposte e fanno disordine, è fatta di persone che ho accolto e che hanno scelto di rimanere mentre altre di andare. – racconta Deddy – “Questa casa gigante può cambiare forma: un giorno ti svegli e casa tua ha le braccia, una voce, gli occhi, dei sentimenti e diventa parte di te. “Casa gigante” è quel posto che tutti abbiamo, scegliamo noi cosa metterci dentro, scegliamo noi come costruirla e chi farci entrare”.

Il significato di Casa Gigante

Deddy immagina una casa molto ampia, senza pareti e senza limiti né confini. Un grande spazio ove custodire il calore delle persone e della musica, un luogo utopico all’interno del quale sentirsi al sicuro, con tutto ciò che il mondo ha da offrire di buono.

Sono le persone care a Deddy ad occupare questo spazio fatto solo di amore. E lì, l’artista trova l’ispirazione giusta per raccontare tante verità e anche qualche fragilità n un clima di convivialità.

Testo Casa Gigante di Deddy

Hai lasciato la tua voce dentro la mia stanza

In questa casa gigante l’aria un po’ mi manca

Quando non ci sei e non so dove vai

Guardo il cielo e le stelle mi sembrano spente

Vento caldo e nuvole

E i pensieri fanno strane parabole

Come farfalle in volo e qui mi sento solo

Perchè mi manchi

Non smetto di pensarti

Siamo distanti e siamo stanchi

Di cercarci e non trovarci dentro agli occhi della gente noi

E ci siamo amati per lasciarci niente

Ma se

Hai lasciato la tua voce dentro la mia stanza

In questa casa gigante l’aria un po’ mi manca

Quando non ci sei non so dove vai

Guardo il cielo e le stelle mi sembrano spente

E non c’è più la complicità

Capisci da uno sguarda che succederà

Hai preso un po’ di me, io ho preso un po’ di te

E tutto questo adesso non c’è

Ancora cerco la tua voce nel silenzio

Ancora cerco la tua mano quando ho freddo

Ancora cerco il tuo sorriso nel mio letto

E’ che ancora ti cerco

Perchè mi manchi, non smetto di pensarti

Siamo distanti, sembriamo due astronauti



Che viaggiano nel cielo senza meta e tempo

Siamo distanti ma ti sento

Hai lasciato la tua voce dentro la mia stanza

In questa casa gigante l’aria un po’ mi manca

Quando non ci sei non so dove vai

Guardo il cielo e le stelle mi sembrano spente

E non c’è più la complicità

Capisci da uno sguarda che succederà

Hai preso un po’ di me, io ho preso un po’ di te

E tutto questo adesso non c’è