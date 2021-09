Il Cielo Contromano Su Giove è il nuovo album di Deddy, disponibile da oggi in pre-save e pre-order. Per il cantante finalista della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi si tratta della nuova versione de Il Cielo Contromano, suo disco d’esordio.

Il Cielo Contromano Su Giove contiene le tracce del precedente lavoro oltre a 7 nuovi brani inediti, canzoni mai rilasciate prima. Cambia quindi la copertina, il titolo si impreziosisce di un pianeta e Deddy è pronto ad intraprendere Duun nuovo viaggio al fianco dei suoi fan.

“Cambia la copertina e ci sono sette nuove tracce, “Il cielo contromano su Giove” rappresenta una nuova tappa in questo cammino iniziato insieme più di un anno fa”, scrive il cantante sui social nell’annunciare il nuovo progetto discografico.

Un nuovo viaggio, a tutti gli effetti, un nuovo capitolo della sua musica che lo porta dritto su Giove!

“Un viaggio che, grazie anche a voi, mi sta portando fina a GIOVE! Da domani sarà disponibile in preorder, intanto vi lascio la tracklist così potete fantasticare sulle canzoni”, le sue parole nel condividere la copertina e la tracklist del progetto.

La tracklist si apre con la canzone Giove e prosegue con Pensa A Te. La terza traccia del disco è Mentre Ti Spoglio e poi c’è Occhi Verdi. A seguire Tu Non Passi Mai e Cenere, poi Piccoli Brividi. Qui sotto la tracklist completa di Il Cielo Contromano Su Giove.

La tracklist di Il Cielo Contromano Su Giove

Giove

Pensa a te

Mentre ti spoglio

Occhi verdi

Tu non passi mai

Cenere

Piccoli brividi

La prima estate

Il cielo contromano

0 passi

Ancora in due

Come mai

Parole a caso

Buonanotte