In questo articolo le anticipazioni su Amici del 15 gennaio, una puntata particolarmente movimentata che includerà anche il caso noce moscata di cui si è a lungo parlato nei giorni scorsi.

Un fattaccio accaduto nel party di Capodanno ha portato all’esclusione di un concorrente dopo sfide immediate che hanno coinvolto sei ragazzi del programma, colpevoli di essersi resi protagonisti di un episodio spiacevole verificatosi durante la festa di Capodanno 2023 in casetta.

Non solo cattive notizie per i ragazzi di Amici: torna nella scuola Cricca, per una sfida contro un titolare. Cricca era stato eliminato nella puntata di domenica 8 gennaio in seguito alla proposta di Zerbi di porlo in sfida immediata, con il benestare di Lorella Cuccarini. Una settimana dopo, torna nel programma per un sfida di cui vi abbiamo parlato qui.

E poi tanti ospiti. Ad Amici il 15 gennaio vedremo l’atteso ritorno di Garrison Rochelle, in studio per giudicare la gara di ballo. Con lui i ballerini e coreografi Irma Di Paola e Federico Lelli.

La gara di canto ad un giudice d’eccezione: in studio ci sarà Alessandro Cattelan, brillante conduttore TV che di recente ha lasciato Sky per un programma tutto suo su Rai2. La musica è sempre stata centrale nella sua carriera, e ad Amici giudicherà le esibizioni dei concorrenti del canto.

Non mancherà l’ospite musicale che si esibirà presentando il nuovo singolo. Si tratta di un ex Amici di Maria De Filippi, concorrente delle scorse edizioni: Deddy. Ha all’attivo 4 discoidi platino e 110 milioni di ascolti in streaming e presenterà il nuovo singolo dal titolo Casa Gigante, disponibile da venerdì 13 gennaio 2023.

Al termine della puntata di Amici del 15 gennaio verrà comunicata l’eliminazione di Tommy Dali, che ha già suscitato polemiche in rete dopo la registrazione di qualche giorno fa.