Sono stati annunciati i concerti di Deddy nel 2022. Dopo i primi appuntamenti sold out a Roma e Milano, due date per città, Deddy annuncia nuovi concerti per i fan.

Le nuove date si terranno la prossima primavera dopo i concerti attesi per il mese di dicembre che già hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Dopo le prime quattro date che vedranno l’artista sui palchi del Sin Studio di Roma e dei Magazzini Generali di Milano, si aggiungono oggi le date di Deddy Live nei Club, il tour che vedrà Deddy esibirsi in tutt’Italia.

I nuovi concerti di Deddy nel 2022 partiranno dal Fabrique di Milano (martedì 26 aprile 2022) per proseguire poi all’Atlantico di Roma (mercoledì 27 aprile 2022), alla Casa della Musica di Napoli (venerdì 29 aprile 2022) fino ad arrivare al Demodè di Modugno (BA) (sabato 30 aprile 2022).

I biglietti saranno disponibili da lunedì 8 novembre 2021 alle 11.00 online e presso tutte le rivendite autorizzate da sabato 13 novembre 2021 alle 11.00.

Reduce dalla partecipazione al talent show Mediaset Amici di Maria De Filippi, Deddy ha raggiunto il disco di platino con l’album Il Cielo Contromano su Giove, rapaci del precedente Il Cielo Contromano.

Nome d’arte di Dennis Rizzi è finalista dell’edizione di Amici 20. Il Cielo Contromano su Giove he debuttato sul podio della classifica ufficiale album FIMI/ Gfk. L’album contiene 0 Passi (certificato DOPPIO PLATINO), La Prima Estate (certificato ORO) e Il Cielo Contromano (certificato PLATINO). Nel disco ci sono poi brani in cui Deddy collabora con autori del calibro di Giordana Angi, Rocco Hunt, Alessandro La Cava e produttori come Canova, Zef, Katoo e Tom Beaver.

I concerti di Deddy nel 2022

Venerdì 10 Dicembre 2021 | ROMA Sin Studio SOLD OUT

Sabato 11 Dicembre 2021 | ROMA Sin Studio SOLD OUT

Sabato 18 Dicembre 2021 | MILANO Magazzini Generali SOLD OUT

Domenica 19 Dicembre 2021 | MILANO Magazzini Generali SOLD OUT

Martedì 26 Aprile 2022 | MILANO @Fabrique

Mercoledì 27 Aprile 2022 | ROMA @Atlantico

Venerdì 29 Aprile 2022 | NAPOLI @Casa della Musica

Sabato 30 Aprile 2022 | MODUGNO (BA) @Demodè