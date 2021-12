Mentre Ti Spoglio di Deddy è il nuovo singolo dall’album Il Cielo Contromano Su Giove. Il testo è scritto da Giordana Angi ed è una ballata intensa che racconta il piacere e l’intensità del contatto fisico.

Sono trascorsi due giorni da quando Deddy, su Instagram, ha annunciato una sorpresa di Natale per i follower. Il giovanissimo artista ha mostrato un fotogramma del videoclip di Mentre Ti Spoglio, uscito solo un’ora fa, in cui vediamo Deddy in una stanza senza pareti immersa in un paesaggio invernale. Ecco, dunque, la sorpresa: il video di Mentre Ti Spoglio di Deddy è perfetto per il Natale, con il suo messaggio d’amore e il contesto invernale.

Il brano è una miscela di pop e ballata, con la voce di Dennis Rizzi – questo il nome di battesimo di Deddy – che esplode nel ritornello per sottolineare i concetti espressi con eccellenza nel testo firmato da Giordana Angi, che sui social si dice “fiera del percorso che abbiamo fatto insieme”, tanto da portarlo con sé questa sera a Milano, presso i Magazzini Generali, per la prima data del Mi Muovo Live.

Anche Deddy, del resto, è impegnato nel tour: dopo le prime due date di Roma, i concerti continuano domani 18 dicembre e domenica 19 presso i Magazzini Generali di Milano e riprenderanno nel 2022 con un ultimo appuntamento al Demodè di Modugno (BA) il 30 aprile.

Per Deddy si tratta del primo tour ufficiale, un’esperienza che lo emoziona al punto di raccontare le sue sensazioni sui social per condividerle con i follower:

Il Cielo Contromano Su Giove segue l’EP Il Cielo Contromano, release arrivata insieme all’esperienza all’interno del talent show Amici Di Maria De Filippi. Di seguito il testo di Mentre Ti Spoglio di Deddy, il nuovo singolo con le parole firmate dalla cantautrice Giordana Angi, anche lei giovane stella di Amici.

È tardi e sono di ritorno

in questa vita ormai sei il mio buongiorno

tu sei il mio ritorno, il mio ritorno

sei colore, sei passione

e mentre ti chiamo sento che ti amo

vieni a vivere con me

e mentre ti chiamo sento che ti amo

niente sarà uguale a te

Nella mia anima c’è un taglio

e in principio io ti giuro

sarà stato uno sbaglio

ci hanno diviso, siamo due persone

ma in fondo siamo solo un’anima e mentre ti spoglio

Io te lo dimostro mentre ti spoglio

sento il tuo corpo e ti riconosco

sei tu, sei tu, sei tu

il pezzo che mi manca

per sentirmi a posto e mentre ti spoglio

ti riconosco, sento il tuo corpo e mi sento a posto

sei tu, sei tu, sei tu

il posto in cui abitare, il tempo in cui morire

Le notti passate a chiacchierare

le litigate fatte per delle stron*ate

in ogni parola, in ogni dettaglio

c’è sempre il ritratto della parola ti amo

Nella mia anima c’è un taglio

e in principio io ti giuro sarà stato uno sbaglio

ci hanno diviso, siamo due persone

ma in fondo siamo solo un’anima e mentre ti spoglio

Io te lo dimostro mentre ti spoglio

sento il tuo corpo e mi riconosco

sei tu, sei tu, sei tu

il pezzo che mi manca

per sentirmi a posto e mentre ti spoglio

ti riconosco, sento il tuo corpo e mi sento a posto

sei tu, sei tu, sei tu

il posto in cui abitare, il tempo in cui morire

Amore non sarai uno sbaglio mai

se guardo coi tuoi occhi non mi stancherei mai

di toccarti come sai, di amarmi come fai

a non capire adesso

Io te lo dimostro mentre ti spoglio

sento il tuo corpo e ti riconosco

sei tu, sei tu, sei tu

il pezzo che mi manca

per sentirmi a posto e mentre ti spoglio

ti riconosco, sento il tuo corpo e mi sento a posto

sei tu, sei tu, sei tu

il posto in cui abitare, il tempo in cui morire