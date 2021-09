In radio e nelle piattaforme digitali è disponibile Giove di Deddy. Il nuovo singolo è stato scritto da Alessandro La Cava e Yuri Salihi con la produzione di Francesco “Katoo” Catitti ed è stato rilasciato venerdì 24 settembre.

Per Deddy è uno degli inediti che lo porterà verso il rilascio del nuovo album, Il Cielo Contromano Su Giove, atteso per l’8 ottobre. Sono 7 in tutti i brani inediti che si aggiungono alla prima versione del disco, Il Cielo Contromano, certificato Oro dopo aver debuttato ai vertici della classifica Fimi.

“Passo tanto tempo a guardare lassù, e forse Giove è solo un’ode all’amore che è questa combinazione perfetta di satelliti tra il sapere di stare bene con se stessi, accettarsi e avere un’altra persona che è con te in ogni imperfezione, anche quando è stanca, anche nel difetto”, sono le parole che Deddy sceglie per raccontare Giove, il nuovo singolo.

L’artista oggi sarà ospite della seconda puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Eccezionalmente di domenica, alle 14.00 su Canale 5, vedremo oggi il secondo appuntamento della nuova stagione, la numero 21 per il talent show.

Deddy sarà ospite del programma insieme agli altri 3 finalisti della scorsa edizione di Amici. In studio oltre a Deddy i cantanti Sangiovanni e Aka7even e ala vincitrice, la ballerina Giulia Stabile.

Dall’8 ottobre Deddy incontrerà i fan negli store delle principali città italiane.

Testo Giove di Deddy

Scrivo sui muri quello che non ho il coraggio di

che non è facile parlarti

e i giorni passano a me sembra sempre lunedì

che non ci sei più tu a salvarmi

E questa stanza senza te sembra un diario vuoto

e mille pagine da scrivere guardo una foto

e tremo se chiudo gli occhi

Lo so che sei stanca

io lo capisco ti si legge in faccia

se resto fermo mentre vai di fretta

in macchina la radio è spenta

serve silenzio ed arrivare a Giove

con le mie parole per farti capire

che non arrivo a dieci resto al nove

mentre fuori piove io raccolgo briciole

E ho chiuso mostri nell’armadio che pensavo sì

fosse più facile parlarti

ma quei giorni restano incollati sempre lì

non fanno altro che fissarmi

E questa stanza senza te sembra un binario vuoto

e mentre gli altri ancora ridono scatto una foto

e tremo se chiudo gli occhi

Lo so che sei stanca

io lo capisco ti si legge in faccia

se resto fermo mentre vai di fretta

in macchina la radio è spenta

serve silenzio ed arrivare a Giove

con le mie parole per farti capire

che non arrivo a dieci resto al nove

mentre fuori piove io raccolgo briciole

Giove, Giove

arrivare fino a te è come trovare le parole

piove, piove

piove, piove qui