Quando uscirà iOS 16.3 e quali sono le novità già note per il prossimo aggiornamento integrativo Apple? Gli sviluppatori dell’azienda di Cupertino sono costantemente al lavoro per migliorare l’esperienza software dei possessori di iPhone: ecco dunque cosa bolle in pentola per le prossime settimane.

Tempi di rilascio

Chiariamo subito quanto uscirà iOS 16.3 o meglio quali sono le previsioni in questa direzione. Finora sono state rilasciate solo due beta dell’update ed è più che plausibile pensare che il programma di test non finirà prestissimo. Sembra proprio che il rilascio dunque non possa non arrivare prima della fine del mese prossimo, a patto che non ci siano sorprese dell’ultimo minuto proprio in questa direzione, magari qualche bug che rallenti lo sviluppo.

3 novità attese

I primi 2 firmware di test dell’aggiornamento iOS 16.3 hanno messo in evidenza 3 funzioni particolari in arrivo. La prima riguarda una nuova feature relativa alle chiavi di sicurezza per ID Apple. Quest’ultima offre agli utenti la possibilità di utilizzare le chiavi di sicurezza hardware per proteggere ulteriormente il proprio account. In pratica, si potrà ricorrere a token per rafforzare l’autenticazione a due fattori di Apple, al posto di un codice di verifica da un altro dispositivo Apple.

Una seconda novità già messa in evidenza nelle beta iOS 16.3 è quella relativa alla richiesta per trasferire musica da un iPhone a un HomePod. In pratica, cambierà il prompt ma non la feature già in uso. Per finire, terza e ultima implementazione certa è quella che riguarda le chiamate SOS di emergenza in caso di necessità. Il servizio non è stato cambiato in sostanza ma i comandi attivabili dalle Impostazioni sono modificati come di seguito. La voce “Chiamata con attesa” è diventata “Chiamata con attesa e rilascio”, “Chiamata con 5 pressioni” sarà “Chiamata con 5 pressioni di pulsanti” e infine “Suono conto alla rovescia” adesso diventa “Chiama silenziosamente”.

