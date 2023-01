Ci sono dei problemi che non possono essere ignorati: il sito INPS non funziona oggi 13 gennaio per un numero non precisato di utenti ma non proprio esiguo. Ci sono delle difficoltà di accesso al portale dell’ente previdenziale e per questo motivo è il caso di fornire anche i contatti dell’assistenza che potrebbero tornare utili in numerose occasioni.

In che modo il sito INPS non funziona in questa prima parte di questo venerdì? L’immagine di inizio articolo mostra una chermata di errore visualizzata al tentativo di raggiungimento del sito INPS appunto. Nonostante l’indirizzo venga compilato in modo corretto nella barra dell’URL, la piattaforma non è per nulla raggiungibile. La situazione appare preoccupante anche perché non si tratta di una sezione del portale previdenziale riservata e dunque raggiungibile solo dopo il login, semmai della sua semplice Home.

Per quanto le difficoltà siano concrete, il team social MyINPS ha chiarito in queste ore che non sono stati registrati problemi generalizzati alla piattaforma. Se il sito INPS non funziona per alcuni, gli errori e le anomalie potrebbero essere di nicchia e magari più facilmente risolvibili.

Per tutti coloro che hanno urgenza di consultare il sito INPS e non possono farlo proprio a causa dei problemi tecnici delle ultime ore, resta valida la possibilità di rivolgersi ai canali di assistenza dell’ente previdenziale. Si potrà comporre il numero 803 164, gratuito da telefono fisso, per parlare con un operatore e magari essere indirizzato anche verso una sede territoriale per la risoluzione del proprio problema. Ancora, si dovrà invece comporre il numero 06 164 164 da cellulare. Quest’ultimo è a pagamento in base alla tariffa applicata dal gestore telefonico al quale ci si affida. Sono pure attivi i team social Facebook e Twitter di Inps Comunica e INPS per la Famiglia.

Continua a leggere su optimagazine.com