Il lungo addio: Suor Angela si prepara a salutare il suo convento (e specialmente il suo pubblico) già dalla prossima puntata di Che Dio ci Aiuti 7. La settima stagione ha debuttato su Rai1 giovedì 12 gennaio raccogliendo 5,3 milioni di spettatori e 28,2% di share. Un successo televisivo senza rivali.

Elena Sofia Ricci è pronta a lasciare le redini della fiction in buone mani: Francesca Chillemi è ormai un tutt’uno con Azzurra Leonardi. Nella prima puntata di Che Dio ci Aiuti 7, la produzione Lux Vide ha cominciato a preparare il terreno per l’uscita di scena del personaggio interpretato dalla Ricci.

L’operato di Suor Angela viene infatti messo sotto la lente del Vescovo, che contesta anche la vocazione di Azzurra. La nostra protagonista diventa quindi più rigida e più responsabile; sembra aver perso il suo brio che l’ha sempre contraddistinta. La novizia interpretata dalla Chillemi cerca di scioglierla, e nel farlo, spinge involontariamente la sua mentore a commettere un passo falso. Al convento accoglie una madre problematica, Luisa (che poi scopriremo essere la sorella della new entry, Suor Teresa), e suo figlio Elia (che in realtà non è davvero suo figlio).

Nonostante il parere medico di Emiliano, Suor Angela alla fine si convince a lasciare Luisa insieme al bambino. L’indomani, però, i due scappano e hanno un incidente; il piccolo ne esce illeso, e viene accolto temporaneamente in convento. La mamma ha un forte trauma celebrale, che la costringerà a stare in ospedale. La scelta di Suor Angela, seppur mossa da buone intenzioni, viene giudicata dal Vescovo e nella prossima puntata, la donna sarà messa di fronte a una scelta ardua. E sappiamo già come finirà.

Che Dio ci Aiuti 7 può funzionare senza Suor Angela? Ancora presto dirlo, ma la prima puntata di ieri sera ha già fornito una risposta. Francesca Chillemi può portare avanti la fiction grazie al suo personaggio, che è in continua evoluzione. Azzurra è una suora in erba e ha ancora tanto da imparare, eppure nel corso degli anni è maturata tantissimo. Non è più la ragazza frivola che conoscevamo (anche se sa ancora ben distinguere una borsa di marca dall’altra). Dispensa consigli, aiuta il prossimo, e riesce a trovare la leggerezza anche nelle situazioni più difficili.

E quando Suor Angela se ne sarà andata, il pubblico di Che Dio ci Aiuti 7 metterà alla prova Azzurra: sarà in grado di raccogliere a pieno l’eredità della sua mentore?

