Stessa città, stesso convento, ma tante novità: al via Che Dio ci Aiuti 7 su Rai1 il 12 gennaio. Una settima stagione che segna l’uscita di scena di Suor Angela (interpretata da Elena Sofia Ricci), costretta ad allontanarsi temporaneamente dal convento degli Angeli Custodi, lasciando un vuoto nel cuore di Azzurra (Francesca Chillemi). Ma la novizia, che farà di tutto per farla tornare, ha il suo bel da fare al convento, affollato più che mai.

Alcuni personaggi già li conosciamo, come lo psichiatra Emiliano Stiffi (interpretato da Pierpaolo Spollon, regular da questa stagione) e la nostra amata Suor Costanza (Valeria Fabrizi). Altri, invece, li scopriremo nel corso degli episodi, come la rigorosa Suor Teresa (la new entry Fiorenza Pieri), che tanto filo da torcere darà ad Azzurra. Tante saranno le sfide che i nostri dovranno affrontare e ognuno di loro imparerà che, forse, quello che desidera non è quello di cui ha bisogno e che serve avere pazienza, perché le cose belle non vanno cercate, ma aspettate.

Alla fine della precedente stagione avevamo lasciato Azzurra e Suor Angela più unite che mai. In questa nuova stagione dovranno affrontare una prova difficile e dolorosa: imparare a cavarsela l’una senza l’altra. Suor Angela, infatti, mancherà dal convento per un po’. E Azzurra si ritroverà da sola per la prima volta. Ma non per molto. Al convento degli Angeli Custodi entreranno, infatti, nuovi personaggi: Federica Pagliaroli è Sara, esuberante romana con la passione per acconciature e make-up che; Ileana D’Ambra è Cate, che sogna di diventare cantante; Emma Valenti è Ludovica, aspirante avvocatessa; Filippo De Carli è Ettore, il nuovo barista; e infine il piccolo Elia, interpretato da Valerio Di Domenticantonio, che troverà la forza per superare un grande lutto grazie a Sara, che diventerà sua amica e confidente.

Si comincia con l’episodio 7×01 dal titolo Giudizi universali, di cui vi riportiamo la sinossi:

Suor Costanza non c’è più e il convento è nelle mani di Suor Angela. Ad Assisi arriva anche una nuova sorella, Suor Teresa, e due nuove ragazze: Ludovica e Cate.

A seguire, l‘episodio 7×01 intitolato Sensi di colpa:

Suor Angela si sente in colpa per aver lasciato Luisa ed Elia insieme mentre il bambino viene portato in convento con Sara. Azzurra, intanto, cerca in ogni modo di aiutare Suor Angela.

L’appuntamento con Che Dio ci Aiuti 7 su Rai1 è alle 21:35.

