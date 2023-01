Charles Leclerc a C’è Posta Per Te: Maria De Filippi fa il colpaccio invitando per la prima volta per il pilota di Formula 1 che corre per la Scuderia Ferrari. La puntata in questione del people show andrà in onda sabato 14 gennaio.

Tra gli ospiti ci sarà anche Luca Argentero, ormai personaggio “fisso” nel programma televisivo di Canale5. C’è Posta Per Te continua ad essere uno degli show più amati dal pubblico Mediaset. Al suo esordio, sabato 7 gennaio, la puntata ha registrato uno share del 30.2% pari a 4 milioni 898 mila telespettatori (sul target commerciale 15-64 anni dato record del 32.96% di share).

Come già accaduto con altri ospiti famosi, Charles Leclerc a C’è Posta Per Te sarà chiamato a svestire i panni del pilota di Formula 1 per mettere in gioco la sua umanità al servizio di una storia ricca di sentimento. A consegnare la posta: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

Secondo le anticipazioni, Leclerc e Argentero saranno coinvolti in due bellissime sorprese chiamati dalle persone comuni come regalo a uno dei loro cari. In questa seconda puntata, il pubblico assisterà di nuovo a storie emozionanti, complicate vicende sentimentali e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare. Ci sarà anche spazio per un po’ di leggerezza tra una storia e l’altra.

Continua a leggere su optimagazine.com.