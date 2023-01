Sono doverosi alcuni chiarimenti sul rimborso DAZN successivo ai gravi problemi di visione della partita Inter-Napoli di mercoledì scorso 4 gennaio. All’indomani del disservizio era stato subito ipotizzato un indennizzo per gli spettatori e in effetti il team della piattaforma di eventi sportivi ha fatto presente il suo impegno a risarcire gli utenti interessati dal down. Tuttavia, ci sono dei chiarimenti doverosi da riportare nel presente approfondimento per via di alcune notizie trapelate immediatamente dopo i malfunzionamenti.

Per avere il rimborso DAZN dopo Inter-Napoli, in un primo momento, sembrava essere necessario avviare la procedura ConcliaWeb sul sito AGCOM. Quindi il cittadino interessato dal disservizio sarebbe stato costretto a dover fare domanda autonoma del risarcimento e pure in tempi brevi, non superiori a 7 giorni dal down conclamato e dunque dalla partita del 4 gennaio. Niente panico per chiunque abbia appreso la notizia in questo momento: in realtà la stessa DAZN ha fatto sapere di essere intenzionata a fornire il suo indennizzo proattivamente, insomma senza che i clienti facciano nulla e per di più senza alcuna scadenza di una settimana dall’evento.

In pratica per il rimborso DAZN dopo i problemi di visione di Inter-Napoli non ci sarà niente da fare. Il risarcimento potrebbe presentarsi sotto forma di sconto (da definire) su una mensilità o come vero e proprio riaccredito su una carta o conto bancario del cliente. I tempi esatti dell’indennizzo non sono stati ancora resi noti e dunque è impossibile pianificare la prossima strategia prevista proprio dalla piattaforma, Una ragionamento a parte andrà di certo fatto per gli abbonati TIMVISION con il relativo servizio di streaming. Per questi ultimi l’attesa del risarcimento potrebbe essere più lunga, con il relativo sconto in fattura, esattamente come capitato nel caso dei problemi accorsi nel mese di agosto all’avvio del Campionato. Magari sarà la stessa DAZN a chiarire meglio questi aspetti non certo irrilevanti.

