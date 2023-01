Impossibile non chiedersi se ci siano negozi aperti oggi 6 gennaio per gli amanti dello shopping, nel giorno dell’Epifania. Chi vuole fare un salto all’IKEA per qualche soluzione di arredamento o da Lidl semplicemente per la spesa oppure ancora da MediaWorld e altre catene di elettronica per qualche acquisto hi-tech non resterà affatto deluso in queste ore. A differenza dei precedenti giorni rossi delle festività natalizie al termine, le chiusure saranno praticamente nulle.

Tra i negozi aperti oggi 6 gennaio, senza alcun dubbio, ci sono tutte le sedi IKEA del territorio nazionale. La catena svedese, alla fine, ha provveduto solo alle chiusure del Natale e del Capodanno e semmai, per il 26 dicembre, ha osservato in alcuni casi degli orari ridotti. Tutt’altra storia in questa Epifania: ci si potrà recare presso un qualsiasi centro ed effettuare i propri acquisti.

Per il settore alimentare e non solo, anche Lidl resterà aperta tutta la giornata, osservando l’orario standard dei vari negozi presenti sul territorio nazionale. Non c’è alcun pericolo dunque di restare senza spesa nelle prossime ore, in qualsiasi regione ci si trovi, da nord a sud del paese.

Quali sono invece i negozi aperti oggi 6 gennaio per il settore elettronica? Tutti i negozi delle grandi catene come Mediaworld e Unieuro ad esempio non resteranno affatto chiusi. Lo stesso discorso vale per gli store Euronic, Expert ma (molto spesso) a patto che si trovino all’interno dei centri commerciali. Non si può dimenticare infatti che proprio in questa primissima parte di gennaio sono partiti i saldi invernali. La giornata odierna dunque sarà anche l’occasione di attrarre nuovi clienti, soprattutto nelle regioni dove le promozioni sono appena partite. Per questo motivo, gli orari di apertura osservati saranno quelli completi e standard, senza riduzioni.

